El comunicado del Sevilla sobre los incidentes en el derbi: colaborará con la policía

El Sevilla anunció este martes que "está colaborando activamente con la policía para la identificación de los sujetos autores del lanzamiento de objetos" al terreno de juego en el derbi contra el Betis del pasado domingo, que fue suspendido temporalmente por ese motivo.

El club añade en su escrito que está identificación se pretende hacer "a través del visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del club" y que, si re reconoce a los autores, "se les aplicará el reglamento disciplinario del Sevilla Fútbol Club con independencia de otro tipo de sanciones que se puedan derivar".

El Sevilla señala en su comunicado que "condena cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego y que suponga alguna amenaza al desarrollo normal del juego o a la integridad de los jugadores".

Destaca también que "actitudes como las acaecidas el domingo no representan a la afición del Sevilla FC", en alusión a que el árbitro, José Luis Munuera, primer andaluz en dirigir el derbi sevillano de la Liga española, detalló en el acta los motivos que le llevaron a suspender temporalmente el partido: el lanzamiento de objetos, mecheros y botellas de agua.

Munuera, que expulsó al sevillista Isaac Romero en el minuto 84 por "dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado con uso de fuerza excesiva", explicó en el acta que a los 79 desde la grada del fondo norte "se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores".

"Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas", prosiguió Munuera, quien justificó que ante este incidente "se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos".

El colegiado agregó que en el minuto 86, "debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios".

Una vez allí, en el vestuario arbitral reunió a los delegados de los dos equipos, a los directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo para informarles y "advertirles que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido".

Solicitó al coordinador de seguridad que garantizara la misma para reanudar el partido y que este, "tras esperar un tiempo prudencial, informó que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación".

Munuera añadió que los equipos regresaron al césped aproximadamente 15 minutos después y el encuentro se reanudó alrededor de 18 minutos tras la suspensión y "continuó sin nuevos incidentes" para terminar con el 0-2 que reflejaba el marcador antes de los incidentes.