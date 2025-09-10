Cardoso destaca su "fuerza y lectura de juego" y Mendy su "agresividad y técnica"

El extenso y dilatado en la semana turno de presentaciones en el Sevilla Fútbol Club terminó este miércoles con las de Fábio Cardoso y Batista Mendy, acompañados ambos por Antonio Cordón, director de fútbol profesional. El central portugués llega como agente libre y el mediocentro francés cedido para una temporada desde el Trabzonspor.

Fue Antonio Cordón el que presentó a ambos futbolistas: "Son las dos últimas presentaciones. Agradecer a Batista y Fábio elegir el Sevilla FC como su nueva casa y esperamos que todos quedemos muy contentos de las personas y jugadores que hemos fichado, que ayudéis al crecimiento de vuestro compañero y al propio".

Cardoso y Mendy, contentos con su llegada

Tomó en primer lugar la palabra el portugués agradeciendo a todos su recepción en el Sevilla: "Primero decir que sí, que nos recibieron muy bien, fueron muy amables y tuve buena acogida. Estoy bien físicamente, dando lo mejor en cada entrenamiento y queda a decisión del míster".

El mediocentro de Saint-Nazaire destacó lo mismo que Cardoso: "Me he sentido muy bien acogido por el staff, por el equipo y ahora debo demostrar yo".

El central de Águeda, reconoció que lo más importante estos primeros días es "aprender mucho de los nuevos en un grupo nuevo y muy bueno del que todos vamos a aprender", al igual que dejó claro que intentará "hacer de líder".

Batista Mendy

"Ya lo dije cuando llegue, el Sevilla es el club más grande en el que voy a jugar y cuando me contaron la posibilidad de venir fue increíble".

Vuelta a Europa de Cardoso

Corrigió Cardoso a la prensa en su vuelta a Europa aclarando que llega de "Emiratos Árabes, que es parecido a Arabia pero no es lo mismo". Sobre ello, comentó que allí "la intensidad y la calidad táctica es diferente", y que ahora llega a "LaLiga que es de las mejores o la mejor liga, muy competitiva y con mucha calidad".

Sobre convertirse en un líder, el portugués dijo que "piensa que sí y trabajará para ser importante". "Vengo a ayudar y que me ayuden, la defensa no es sólo cosa de los defensores, si todos pensamos igual nos irá mejor, vengo para ayudar".

Batista Mendy se define

"Me defino como un jugador agresivo, un jugador que intenta atacar al que tenga la posesión y que soy bueno técnicamente". Mi presencia física puede ayudar mucho al equipo e intentaré aportar lo máximo al equipo".

Sobre la adaptación, declaró el francés que "está siendo muy buena, con los jugadores franceses: "Es más sencillo para mí, me ayudan con lo que no entiendo y está siendo más que perfecta, la verdad".

Fábio Cardoso se define como defensor

En el vídeo de presentación se pudo ver a Cardoso con gran llegada al área contraria, y al ser preguntado por sus principales cualidades destacó la "fuerza y la lectura de juego" entre otras. "Ahora toca trabajar para mejorar todas las otras pero esas dos son las que destacaría más".

Daniel Carriço, un espejo para Cardoso

El central portugués destacó que Carriço fue una leyenda, le fue muy bien en el Sevilla y ganó tres Europa League. Es un central increíble y voy a dar lo mejor para intentar hacer lo mismo". Cardoso dijo que "estuvo entrenando en el Porto pero no ha jugado partidos y ahora está enfocado acá y trabajando muy bien con todos y que se siente preparado".