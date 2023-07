Bono y En-Nesyri, cerca de salir del Sevilla

Los dos jugadores marroquíes están en la rampa de salida esperando ofertas millonarias que convenzan a los hispalenses No han entrado en la lista de convocados para el stage que hará el Sevilla en Alemania

Tras la victoria del Sevilla en el Trofeo de presentación Antonio Puerta frente al Independiente del Valle ecuatoriano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Jose Luis Mendilibar ha hecho pública la lista de jugadores convocados para el stage de pretemporada que hará el club en Alemania y que le llevará a jugar dos amistosos frente al Hansa Rostock y el Magdeburgo el próximo fin de semana.

En esta no están ni Yassine Bono ni Youssef En-Nesyri, a los que el club hispalense hace días que les busca una salida y ahora les ha dado libertad para buscar equipos donde puedan encajar.

Mendilibar asume la situación y espera acontecimientos. “Sabemos que tenemos que vender. Bono y En-Nesyri son dos de los jugadores que más valen de la plantilla. Por ahora son jugadores nuestros”, dijo en rueda de prensa.

Encontrar una salida para ambos jugadores no va a ser fácil, ya que el club hispalense espera ingresar 60 millones entre los dos y por el momento no han llegado ofertas que convenzan, más teniendo en cuenta que sus deseos pasan por seguir compitiendo en Europa y no buscar destinos exóticos como Arabia Saudí o Qatar.