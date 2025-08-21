El Bayer Leverkusen hace oficial la incorporación de Loïc Badé del Sevilla FC
El central ha firmado un contrato de larga duración con el club alemán, que se extenderá hasta junio de 2030
El Correo
El Bayer Leverkusen ha hecho oficial la incorporación del defensa francés Loïc Badé, procedente del Sevilla FC, en una operación valorada en 29 millones de euros fijos más 4 millones en variables. El central ha firmado un contrato de larga duración con el club alemán, que se extenderá hasta junio de 2030.
Con este movimiento, el Leverkusen refuerza su zaga con un futbolista joven y con experiencia internacional, mientras que el Sevilla cierra una venta de gran relevancia en el mercado de fichajes.
Loïc Badé ha defendido la camiseta sevillista en 93 partidos oficiales, repartidos entre LaLiga (79), UEFA Champions League (2), UEFA Europa League (6), UEFA Supercopa de Europa (1) y Copa del Rey (5). Además, ha anotado tres goles, destacando sobre ellos el gol conseguido en los cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la 22/23.
En su periplo como sevillista, Badé ha alcanzado la internacionalidad absoluta con Francia, disputando un encuentro en la Liga de las Naciones de la UEFA 2025, obteniendo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y disputando el Europeo sub-21 en 2023.
