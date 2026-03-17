Al Barça le tocará pagar más millones por Koundé

Fue uno de los culebrones del verano, con varios clubes interesados, pero finalmente el FC Barcelona se llevó el gato al agua y logró hacerse con los servicios de Jules Koundé en el verano de 2022. El fichaje del defensor francés se cerró por una cifra cercana a los 50 millones de euros, y el jugador firmó con el club azulgrana hasta 2027. Posteriormente, fue renovado hasta junio de 2030.

Desde su llegada, el impacto de Jules Koundé en el Barcelona ha sido muy positivo. El defensor francés se ganó rápidamente un lugar en el once titular y, desde entonces, se ha convertido en una pieza clave tanto para Xavi Hernández como para Hansi Flick, ya sea en la demarcación de central o en el lateral, posición en la que ha sido utilizado con frecuencia en los últimos tiempos.

Koundé es capaz de todo en un buen día / Dani Barbeito

Centrados en el plano económico del traspaso, el acuerdo entre el Sevilla y el FC Barcelona por el fichaje de Jules Koundé en el verano de 2022 sigue generando beneficios económicos para el club andaluz y costes para los azulgranas. Según apunta 'Estadio Deportivo, la operación, inicialmente cerrada en 50 millones de euros más variables, incluye un sistema de bonus ligados al rendimiento del defensa francés que podrán cobrarse hasta 2027, dependiendo de los partidos que dispute.

De acuerdo con esta información, según lo pactado, el Sevilla recibirá un pago extra de 2,5 millones de euros por temporada hasta 2027 si Koundé juega al menos 45 minutos en el 60% de los encuentros oficiales de cada campaña. Este objetivo está casi asegurado, y su cumplimiento también dependerá de hasta dónde llegue el FC Barcelona en la Champions League.

Koundé evita el cuarto con un despeje bajo palos / RFEF

Actualmente, Koundé acumula 34 partidos en la temporada, y el máximo posible de encuentros del Barça sería 60 en caso de alcanzar la final de la máxima competición europea. Esto significa que, incluso si el equipo culé no llegara a cuartos o semifinales, el Sevilla aseguraría el bonus; si llegaran a la final, bastaría que Koundé participara en dos partidos más, alcanzando los 36, para activar el pago.

En ese sentido, el central sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo durante el encuentro de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, que lo mantendrá fuera varias semanas. Eso sí, todo apunta a que regrese a tiempo para disputar los dos partidos restantes necesarios para cumplir con este bonus y que el Sevilla reciba los 2,5 millones de euros correspondientes a esta temporada.

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Cabe destacar que este ingreso no es nuevo para el club andaluz, que ya ha percibido cantidades similares en las tres campañas anteriores gracias a que Koundé ha sido totalmente protagonista desde su llegada al Camp Nou en 2022.