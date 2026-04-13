El balance del Sevilla a un año de la salida de Pimienta

El 13 de abril se cumple un año de la salida del técnico catalán del Sevilla. En las últimas 3 temporadas ha sido el entrenador que ha conseguido darle más estabilidad al equipo y mantenerlo alejado de los puestos de descanso, siendo su Sevilla el que más puntos había sumado hasta la fecha.

El cese de Garcia Pimienta se produce en la jornada 31 tras cuatro derrotas consecutivas ante el Athletic Club (4º) por 0-1, Betis (6º) por 2-1, Atlético de Madrid (3º) por 1-2 y Valencia (que hizo 37 puntos en una fantástica segunda vuelta) 1-0. En ese momento el equipo ocupaba la 14º plaza con 36 puntos y un colchón de 7 puntos sobre el descenso. Joaquín Caparrós fue su reemplazo y en 11 partidos sumó 10 puntos, dejando al equipo tan solo 1 punto sobre el descenso a final de temporada.

En la actual temporada Matías Almeyda ha sido cesado en la jornada 30. 3 puntos sobre el descenso. Luis García Plaza ha sido su reemplazo y su balance en dos partidos es de una victoria ante el Atlético de Madrid y una derrota ante el Oviedo, que deja al equipo a 2 puntos del descenso.

En la 23-24 el Sevilla tuvo hasta 3 entrenadores en su banquillo. José Luis Mendilibar, Diego Alonso y Quique Sánchez Flores.

El actual entrenador de Olympiacos fue destituido tras la jornada 8 con un balance de 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Su sustituto, el uruguayo Diego Alonso, no conoció la victoria, su balance en los 8 partidos que dirigió en el campeonato liguero fue de 5 empates y 3 derrotas.

Quique Sánchez Flores fue el encargado de salvar al conjunto hispalense sus números fueron: 8 victorias, 4 empates y 10 derrotas en 22 partidos.

Noticias relacionadas

En el 54,5% de los partidos consiguió sumar mientas que el 45,5% fue derrotado. A pesar de salir perdiendo, los números de QSF son los únicos que podrían estar a la altura de los de Garcia Pimienta que en el 58% de los partidos consiguió sumar por el 42% en los que fue derrotado.