Badé, el 'otro' Koundé que se despide del Sevilla

Corría el mes de mayo de 2021. Jules Koundé causaba furor en Europa. Y en el seno del Sevilla se habían hecho ya a la idea de que tenía los días contados en Nervión. Estaba en el punto de mira de cualquier club 'top'. Por ello, la dirección deportiva sevillista - encabezada en aquel momento por Monchi - manejaba informes de potenciales sustitutos del galo. Y localizó a Loïc Badé, que apenas tenía 21 años y su buen desempeño en el Lens llamó la atención del hoy director deportivo del Aston Villa.

Se salió con la suya. En enero de 2023, unos pocos meses después de que Jules Koundé fichase por el FC Barcelona, el Sevilla anunció la llegada de Loïc Badé, que en primera instancia recaló prestado por un Rennes que, cuando terminó la 22/23, le dejó marchar a cambio de 12 millones de euros. Presentaba un perfil que se asemejaba con el del ahora lateral derecho azulgrana: buen físico, anticipación en el corte, fino con balón, juego aéreo... Eso sí, debía curtirse en la élite.

Koundé cuajó una gran actuación ante el Barça / Agencias

Un par de años después, con 25 años a sus espaldas y habiendo alcanzado la madurez futbolística, el nacido en Sèvres está a punto de hacer las maletas y dar el salto al Bayer Leverkusen de Erik ten Hag, donde compartirá vestuario con Grimaldo, Aleix Garcia o un Claudio Echeverri que llegará en calidad de cedido. Había acuerdo personal con el francés, pero el club germano debía elevar su puja hasta los 30 millones de euros que demandaba el Sevilla.

Ídolo en Nervión

Y deja huella en el Pizjuán. Defendió el escudo como el que más y se ganó a la afición con su compromiso y sus estelares actuaciones, liderando la zaga hispalense y siendo clava en la conquista de la séptima Europa League en 2023.

Badé, contra el Girona / EFE

Informó 'Zona Mixta' que el representante de Badé se acercó a la zona noble de Nervión para desbloquear su salida. Causó baja en San Mamés por unas molestias musculares que arrastra desde hace un par de semanas y cumplirá su deseo de unirse a un 'top' europeo para consolidarse en la selección francesa y acudir al Mundial de 2026.

Ventas más caras de la historia del Sevilla Koundé (50) Ben Yedder (40) Lenglet (36) Vitolo (36) Dani Alves (36) Bacca (33) Gameiro (32) Diego Carlos (31) Badé (30)* Krychowiak (27)

Dejará 30 'kilos' en las arcas sevillistas, una cantidad que vendrá de lujo al club para poder solucionar las constantes limitaciones con las inscripciones de sus futbolistas. Y será la novena venta más cara en la historia del Sevilla.