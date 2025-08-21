Sin Badé y con Juanlu muy cerca del Napoli: así fue el entrenamiento del Sevilla

Faltaba esta mañana la oficialidad que ya a estas horas sí es una realidad respecto al traspaso de Loïc Badé al Bayer Leverkusen. Era la principal noticia en el matinal del Sevilla Fútbol Club, con Juanlu todavía a disposición de Matías Almeyda aunque resten flecos para que sea nuevo jugador del SSC Napoli. Dodi Lukebakio y Andrés Castrín, las novedades del entrenamiento respecto a la próxima convocatoria.

El adiós de Badé y el muy cercano de Juanlu Sánchez marcan el entreno

Hace unas horas se ha confirmado el traspaso de Loïc Badé, que en la tarde del pasado miércoles ponía rumbo a Alemania para enrolarse en el Bayer Leverkusen un día después de despedirse entre lágrimas de sus compañeros.

Algo más de 30 millones de euros en total es lo que percibirá el Sevilla por su pase, que por el momento sólo a Rubén Vargas, ya recuperado, puede inscribir con la salida del galo, precisando de que la de Juanlu se constate y la de José Ángel Carmona, en el candelero con el Nottingham tras acordar todo con el Sevilla por 9+2 como adelantó El Chiringuito, esperando la respuesta del canterano. Alfon, Suazo y Vlachodimos deberían ser los siguientes en figurar en la web de LaLiga cuando haya nuevas ventas.

Juanlu, a escasos flecos del Napoli

El canterano, campeón olímpico e internacional sub-21, siempre tuvo clara su preferencia: fichar por el vigente campeón de la Serie A y disputar la próxima Champions League, eludiendo propuestas de la Premier League. Por ello, se mostró relajado en la sesión, consciente de que la firma de su contrato por cinco temporadas es inminente. La RAI subrayaba esta mañana que el club partenopeo pidió unos días de margen antes de sellar oficialmente el acuerdo, ya que su presidente, Aurelio de Laurentiis, centra ahora los esfuerzos en la llegada de un delantero, considerada la prioridad absoluta tras la lesión de Romelu Lukaku.

Han sido más de dos meses de intensas conversaciones entre Sevilla y Nápoles hasta llegar a este punto decisivo. La insistencia del técnico Antonio Conte en la incorporación de Juanlu ha resultado clave para que el director de fútbol nervionense, Antonio Cordón, haya logrado prácticamente las condiciones que pretendía, en un acuerdo de 18 millones de euros en total. En el Diego Armando Maradona, el lateral coincidirá además con otro refuerzo español pero para el carril contrario, Miguel Gutiérrez.

La prensa italiana destaca que Juanlu llega como un complemento de garantías para alternar con el capitán Giovanni Di Lorenzo en una campaña que se prevé muy exigente. Con este traspaso y el de Badé, ya cerrado, el Sevilla obtendrá cifras fijas algo por debajo de los 50 millones de euros, aunque la inyección económica servirá sobre todo para poder inscribir a fichajes ya realizados: Rubén Vargas, Suazo, Alfon y Vlachodimos. Tras ellos, sería el turno de nuevos jugadores, todos ellos en cantidades muy bajas, que ni alcancen el millón de euros y a poder ser cedidos.