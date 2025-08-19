Badé se despide entre lágrimas de sus compañeros antes de viajar a Leverkusen

El defensor francés Loïc Badé, que en las próximas horas formalizará su traspaso al Bayer Leverkusen alemán, no ha participado este martes en el entrenamiento vespertino del Sevilla, pero ha comparecido al comienzo de la sesión para despedirse de sus compañeros entre lágrimas y abrazos.

Badé, que viajará en las próximas horas a Alemania, se ha dirigido al resto del plantel antes del inicio del entrenamiento dirigido por el argentino Matías Almeyda y las cámaras de los medios de comunicación han captado cómo la emoción lo iba sumergiendo hasta que sus compañeros y técnicos prorrumpieron en una ovación y se abrazaron uno a uno.

El internacional galo, quien no pudo participar por una leve lesión muscular en el debut liguero del Sevilla en San Mamés, ha acordado un contrato para las cinco próximas temporadas con el Bayer Leverkusen, que pagará por su fichaje 30 millones de euros en fijos más otra pequeña cantidad en función de objetivos.

Su trayectoria en el Sevilla FC

Loïc Badé, de 25 años, llegó al Sevilla en enero de 2023 desde el Nottingham Forest inglés y enseguida se hizo con la titularidad en el eje de la zaga del equipo sevillista, con el que ha disputado 93 partidos oficiales, entre ellos la final de la Liga Europa ganada al AS Roma en el año de su llegada, y ha marcado tres goles.

La progresión del jugador parisino en España lo llevó a ganar la medalla de plata con Francia en los Juegos Olímpicos del pasado verano, en la final perdida por los galos en París frente a la selección española (3-5), y a debutar con la selección absoluta el pasado junio.