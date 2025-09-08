Azpilicueta: "Estoy dispuesto a jugar en cualquier posición en la defensa"

El pasado 29 de agosto llegó al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla el cuarto fichaje de la era Matías Almeyda, César Azpilicueta, defensor que viene al Sevilla Fútbol Club para suplir junto a Fábio Cardoso la salida de Loïc Badé. A sus 36 años, el zaguero de la localidad navarra de Zizur Mayor, viene a aportar experiencia y veteranía a una línea del equipo carente de ella y desde el primer día ha ido demostrando en los entrenamientos que está disponible para 'El Pelado' en cuanto lo estime oportuno. Firmó una temporada más otra opcional en base a su rendimiento.

Este lunes por la tarde, en una semana cargada de presentaciones y en la que comparecerá Del Nido Carrasco el miércoles tras Cardoso y Batista Mendy, ha sido presentado Azpilicueta en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán acompañado por el presidente, quien esbozó unas palabras sobre el defensa antes de comenzar la rueda de prensa.

Quiso José María del Nido Carrasco "agradecerle a César Azpilicueta, a su familia y agentes venir al Sevilla y esperarnos por su ilusión por formar parte del proyecto del Sevilla Fútbol Club 2025/26".

Comentó en primer lugar el defensor que ha tenido una acogida muy positiva: "Desde que llegué la semana pasada que coincidí con el equipo antes de viajar a Girona y tras la victoria hay más confianza. En esta última semana he preparado más el aspecto físico para encajar en la dinámica del grupo lo más rápido posible, es un grupo humano con mucha ilusión y la afición me ha recibido con brazos abiertos y ojalá que podamos disfrutar juntos esta temporada".

Decisión de venir por encima de otros equipos

Ha tenido diferentes propuestas este verano César Azpilicueta y, sin embargo, se ha decidido por venir al Sevilla. Así describe este mercado de fichajes el jugador: "En primer lugar, no me gustaría entrar en nombres propios de equipo, es cierto que he tenido conversaciones con equipos de España, fuera de España y fuera de Europa. Ha sido un verano atípico y quería tener un verano para disfrutar con mi familia tras salir del Atlético de Madrid y valorar y ver dónde me llevaba el fútbol. Apareció el proyecto del Sevilla, me transmitieron la ilusión, creía que podía aportar mucho a este proyecto y por eso estoy aquí, para mejorar al grupo y a los compañeros en lo individual para que el día que me vaya estemos mejor de lo que estamos esta tarde".

Qué le dijo el Sevilla a Azpilicueta

"Lo más importante es que vi y sus palabras era de que me necesitaban en este proyecto, no sólo en el campo que pelearé por jugar lo máximo, también fuera con los compañeros, el staff, aportar esa experiencia y tras tanto en la élite jugar en clubes del extranjero".

Abierto a cualquier posición en defensa

A lo largo de su trayectoria, Azpilicueta ha pasado por todas las posiciones de la defensa, e incluso debutó en Osasuna por delante de ella como un atacante más: "Estoy dispuesto a jugar en cualquier posición en la defensa, tener esas posibilidades dentro de un equipo es importante, hay cinco cambios, los rivales son diferentes y durante mi carrera debuté como extremo derecho y he terminado ahora de central. Siempre lo he visto como algo positivo y si el entrenador cree que ahí puedo aportar (defensa central), bienvenido sea y con la mentalidad de aportar y ayudar al equipo".

Alexis Sánchez

Hasta 17 veces se ha enfrentado Azpilicueta con Alexis en la Premier League y ahora lo tiene como compañero, ambos con la misión de sumar experiencia al grupo: "Para eso estamos (aportar competitividad). Me he enfrentado y lo he sufrido como rival y tenerlo como compañero es un alivio. Ojalá que podamos aportar en el día a día a los más jóvenes, veo el fútbol ahora de una manera distinta, aprender a jugar en casa como jugamos de visitantes, comportarnos con respeto y tener valores, demostrarlos día a día y todo es más sencillo cuando todo va bien. Cuando no es así, poner más de nuestra parte dando pasos firmes para llegar donde queremos".

Qué espera del Ramón Sánchez-Pizjuán y la afición

"Por supuesto que es una responsabilidad. He jugado con Osasuna, Atlético y Chelsea -estaba a puerta vacía- y como local con la selección española en 2014 y con el Chelsea como local contra el Oporto y tengo ganas de que llegue el partido del viernes, encontrarme el estadio lleno y los aficionados que vengan con ilusión y se vean identificados con la forma de jugar, pelear cada partido y luchar cada balón, ojalá ganemos cada pero hemos ganado 1 en casa en todo 2025".

¿Mayor reto de su carrera?

No afirma Azpilicueta que sea el mayor reto al que se enfrente en su temporada por haber venido al Sevilla, pero deja claro que es "el que toca ahora, vivo del presente, el pasado es muy bonito, pero cuando salgo al campo no van a poner un vídeo, tengo que demostrar en cada momento de lo que soy capaz y tengo esa ilusión de estar aquí con 36 como cuando empecé con 17 y luego hay que demostrarlo día a día y en cada partido cuando toque".

Azpilicueta, preparado para debutar

Gabriel Suazo se encuentra en Chile con la selección y podría llegar muy justo al viernes, siendo Azpilicueta su posible recambio gracias a su polivalencia. El defensa se encuentra listo aunque haya tenido un verano diferente: "Sí, un verano atípico pero he entrenado de manera individual, competimos en el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid hasta el 23 de junio, la pretemporada fue atípica pero me ha servido a nivel mental para prepararme a nivel individual. En la conversación que tuve con el club dije que sí porque me veía capacitado, de lo contrario no vendría. Ahora me veo capacitado para jugar, he entrenado con el grupo con normalidad y ahora la decisión es del cuerpo técnico, pero me encuentro bien".

Simeone / Almeyda

"La verdad que la impresión con Matías ha sido muy positiva desde el primer día. Es una persona con muchísima exigencia y ambición y pensar más allá del mañana que es el próximo entrenamiento es un error. Has puesto un ejemplo con el Cholo, que ha hecho y sigue haciendo un trabajo magnífico en el Atlético de Madrid y ojalá que aquí (Almeyda) se dé esa situación porque estaremos todos muy contentos".

Una conversación con Saúl

"Lo asumo con naturalidad, responsabilidad, cada situación es diferente. Cuando hablé con Saúl me habló maravillas del club, afición y vestuario, y lo tomo con la ilusión de aportar mi granito de arena en el club y ojalá que ayude a que el club esté en mejor situación cuando me vaya".

Inscripciones, una situación inédita en su carrera

Este verano en el Sevilla Fútbol Club, con la demora de ciertas operaciones, ha provocado que varios jugadores no hayan podido ser inscritos en las primeras jornadas. Azpilicueta, que no ha conocido nunca esta situación, no quiso entrar a valorarla: "No me había encontrado este tipo de situaciones y entrar a valorarlo no, no puedo influir por lo que opinar no tiene sentido. Estamos los que estamos y cuando veo el vestuario y las opciones que tenemos voy a muerte con ellos y con los objetivos que tengamos".

Jesús Navas

"No he tenido la oportunidad. Jesús es una leyenda del fútbol español y del Sevilla. Nos hemos enfrentado varias veces y seguro que tengo la posibilidad de saludarle pronto".

Capitanes

Todavía no ha dado a conocer el Sevilla quiénes serán sus cuatro capitanes esta temporada. "La verdad que ni me lo he planteado, actúo con naturalidad con y sin brazalete, me llegó para ser capitán en el Chelsea, lo fui durante cuatro y levanté esos trofeos y lo que considere el club o staff así será pero no me voy a comportar diferente por llevarlo o no".

Además del brazalete, el navarro aseguró que entiende la responsabilidad que tiene por su madurez: "Creo que es algo natural, siempre miras hacia los jugadores con más experiencia y tomo la responsabilidad con la ilusión de intentar ayudarles en lo máximo que pueda, sé que la cantera del Sevilla ha dado muchísimos frutos, se ha visto y se ve, y estoy encantado de ayudarles para que sigan con la progresión creciendo".

Posible regreso a Osasuna

"No, creo que fue una conversación y no es la primera vez que he hablado con el club, hemos tenido conversaciones pero deportivamente no encajó, en la prensa salen rumores, a veces ciertos y otros no, no encajaba y sin ningún problema".