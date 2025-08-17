El Athletic de Nico Williams pudo con el combativo Sevilla de Almeyda (3-2)

Sorprendió Matías Almeyda con el primer once del Sevilla Fútbol Club que puso en liza en LaLiga EA Sports sin un lateral izquierdo puro y alineando a José Ángel Carmona en lugar de Pedrosa, como con Andrés Castrín en lugar de Marcao en el eje de la zaga.

Consiguió resistir el conjunto nervionense en los primeros minutos con gran actividad de los hermanos Williams -Juanlu sufriendo en demasía con Nico- y con una presión alta que desdibujó al cuadro nervionense. En el 6' ya había visto la cartulina amarilla Castrín por parte de Francisco José Hernández Maeso.

Pasaron los minutos en San Mamés y los de Almeyda, salvo un remate escorado y difícil de Akor Adams, no inquietaron los dominios de Unai Simón. A los 19' tuvo la primera destacada Nico Williams tras zafarse de Juanlu, acabando la ocasión en la esquina y acto seguido un centro de Idumbo sin aparente malicia golpeó en Paredes y se estrelló en el palo.

Dos goles en siete minutos condicionan al Sevilla

El paso de los minutos enfrió al Athletic y fue metiendo en el duelo al Sevilla, que comenzó a ganar terreno aunque tampoco se tradujo en ocasiones de peligro en la meta de Unai Simón.

El equilibrio en el terreno de juego dio alas a los de Almeyda, pero no finalizaron las acciones ofensivas y pasada la media hora de encuentro el Athletic ganó metros nuevamente.

Empezó a gustarse el cuadro local y no supieron transformar la equidad en acciones ofensivas, acabando en pocos minutos de nuevo a merced de los de Ernesto Valverde, con un plan claro y definido como el argentino ya aclaró en la previa.

Fue Álex Berenguer el encargado en meter un balón clínico a la espalda de Juanlu para que Nico Williams fuera derribado por el quinteño. No fue excesivo el contacto, de hecho fue difícil de dictaminar, pero Hernández Maeso lo consideró suficiente como para señalar los once metros. Ahí, el pequeño de los Williams no falló ante Orjan Nyland.

La misma zaga nervionense, sin refuerzos en el eje, ejemplarizó la necesidad de nuevos inquilinos. Una jugada colectiva de nivel y un recorte de de Nico Williams acabó con un balón en el corazón del área que Maroan Sannadi terminó en la red. En 7 minutos, los de Matías Almeyda se marcharon al descanso con un marcador difícil de revertir.

El paso por vestuarios provocó que Matías Almeyda reconfigurara el once con la sustitución de Stanis Idumbo por Chidera Ejuke. Ambos habían llegado entre algodones al duelo en Bilbao y quiso darles una parte a cada uno para no forzar su estado físico.

El Athletic apenas cedió metros y fue metiendo al Sevilla abajo buscando ese tercer gol para casi solventar la jornada inicial y los nervionenses no supieron ponerle remedio a ellos. En el 52', y tras otro palo de Nico Williams en una acción de derecha a izquierda, acumulaban los de Valverde nueve córners por cero botados de los sevillistas. El contragolpe, la mejor arma de Almeyda sin lograr finalizar las llegadas.

El Sevilla se viene arriba y empata en San Mamés

Precisamente, fue en el 54' desde la esquina cuando el Sevilla comenzó a despertar. Nemanja Gudelj fue el que la empaló en segunda instancia en el área grande para hacer a Unai Simón estirarse y despejar el cuero.

Todo cambió tras el córner que remató el serbio y el equipo de Matías Almeyda cambió el guion del encuentro. Empezó a mandar y Dodi Lukebakio apareció con una acción personal marca de la casa. La pilló en la derecha, fue buscando el ángulo y sacó un zarpazo al palo largo para enmudecer San Mamés.

Tras el 2-1 empezó a barruntarse el 2-2 con un conjunto blanquirrojo muy sólido y cada vez acechando más los dominios de Unai Simón. Chidera Ejuke quiso emular al belga y en el 70' la tendría Carmona y encontraría respuesta del guardameta vitoriano. Uno más tarde Lucien Agoumé la puso pegada a la cepa del palo desde la frontal e hizo las tablas en el electrónico.

El empate despertó a los de Valverde y fue Dani Vivian quien la tuvo con la testa en otro balón desde la esquina, pero el noruego estuvo astuto para meter las manos y desviar la ocasión. Tres más tarde del aviso no pudo evitar el tanto de Robert Navarro. El barcelonés remató picado a la escuadra un balón atrás de Nico Williams para hacer el 3-2.

Las postrimerías del partido dieron lugar a esporádicas llegadas bilbaínas y a varias sevillistas, incidiendo a través del costado diestro en la defensa vasca. El largo descuento, con falta lateral incluida en el 97' que botó Lukebakio no dio lugar a una nueva ocasión para igualar la contienda.

Debuta con derrota Matías Almeyda pero dando buena impresión de su Sevilla en San Mamés contra el Athletic. Se desdibujó algo más en el primer acto y en el segundo se recompuso hasta lograr la igualada. La decisión, del de Azul, de inscribir y apostar por Adnan Januzaj con el 2-2 sacó a los nervionenses de la partida. Los de Valverde hallaron otra indecisión en el área para hacer el 3-2, con un gran Nico Williams, y se escaparon los primeros puntos. Un breve descanso y a preparar el debut en casa contra el Getafe, quién sabe si con más caras nuevas en la convocatoria y en el césped y con otras que ya hayan dicho adiós.