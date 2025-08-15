Athletic Club - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión

Este domingo 17 de agosto comenzará la aventura oficial de Matías Almeyda al frente del banquillo del Sevilla Fútbol Club y lo hará nada más y nada menos que en San Mamés contra el Athletic Club de Ernesto Valverde.

'El Pelado' tendrá a su disposición a una plantilla corta entre lesiones y jugadores no inscritos que le condicionarán sobremanera el once que pueda poner en el tapete en su estreno como entrenador nervionense.

Uno de los jugadores que está inscrito pero cuyo futuro pende de un hilo es Juanlu Sánchez, que por momentos parece más cerca del SSC Napoli pero no termina de concretarse su venta a la entidad italiana.

Si el domingo sigue a disposición de Almeyda seguramente sea titular en el carril diestro de la defensa, con Marcao y Kike Salas en el centro y Pedrosa en la izquierda, los cuatro, todos ellos, por delante de Nyland, único portero inscrito por el momento. En el medio formarían Agoumé, Gudelj y Sow con Lukebakio y Peque en las alas e Isaac en punta. Este podría ser el primer once de Matías Almeyda en el Sevilla si no hay avances en las salidas de aquí al encuentro que permitan nuevas inscripciones como Vlachodimos, Suazo o Akor Adams.

Almeyda habla sobre el problema de las inscripciones

"Bueno, en principio creo que varios equipos están en la misma situación y es una situación normal de este periodo y recalco que no hay excusas, estoy enfocado en lo que quiero. Hay una frase que es "Sevilla no se rinde" y la tomé de verdad. Entiendo las situaciones y uno quiere todo en perfectas condiciones pero no es excusa para el partido, iremos a luchar con las armas que tenemos y sin excusas respetando al gran rival que vamos a enfrentar pero pensando que podemos lograr cosas buenas. Voy enfocado en lo mío, no puedo distraerme en situaciones que no dependen de mí. Quiero que este equipo vuelva a conquistar a nuestro público y que los resultados lleguen, pero todo necesita tiempo y espero que sea el menor posible".

Qué partido espera Almeyda el domingo contra el Athletic

"Es difícil que hable mucho de los rivales porque soy muy respetuoso, aunque a todos les quiero ganar. Tienen un gran entrenador y un sistema de juego adaptado y entrenado, han hecho grandes partidos de pretemporada y tienen grandísimos jugadores. Nosotros también tenemos grandísimos jugadores con un entrenador nuevo en LaLiga y con ganas. Vamos respetando los puntos fuertes que tiene este equipo e intentando identificar los puntos débiles. Hay cosas buenas y malas y hay que sacar ventaja de las buenas. Todos arrancamos con la misma ilusión, pensando que nos vaya bien, es un gran rival y con buenos jugadores".

Alineación probable del Sevilla Fútbol Club Nyland; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Peque e Isaac Romero.

Horario del partido entre el Athletic Club y el Sevilla FC

El conjunto de Matías Almeyda viajará hasta Bilbao en la jornada 1 de LaLiga EA Sports para estrenarse en el campeonato nacional contra el Athletic Club este domingo 17 de agosto a partir de las 19:30 en San Mamés.

Dónde ver por televisión el Athletic Club - Sevilla FC

El encuentro entre el Athletic Club de Ernesto Valverde y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada inicial de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.