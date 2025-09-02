Antonio Cordón: "El objetivo del Sevilla es estar alegre"

"Yo estoy muy feliz de lo que hemos formado". De esta forma, el director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, zanjaba el mercado de fichajes que ha culminado este lunes en el club de Nervión con salidas significativas y un alguna que otra llegada durante la última jornada.

"El Sevilla sigue vendiendo bien, sigue vendiendo caro", aseguraba Cordón en la rueda de prensa donde daba por culminado el mercado de fichajes estival para el Sevilla, que en la última jornada ha sumado las llegadas de Aléxis Sánchez y Batista Mendy, y en la que también se ha confirmado la salida de Lukebakio, Pedrosa y la rescisión de Iheanacho.

El director deportivo reconoce que el Sevilla ha recupera más dinero de lo que ha gastado en completar la plantilla, aunque en sala de prensa insistió en que no era necesario un gran desembolso para poder formar una plantilla que pueda lograr resultados.

"A lo mejor hacemos una temporada mejor que la del año pasado y decimos que no es necesario gastar tanto dinero en fichajes", respondía ante las preguntas de los periodistas, dando especial énfasis en la unidad del equipo como grupo, sin la necesidad de dar protagonismos a jugadores individuales.

Fichajes a coste cero

Cordón no ha negado que el club está en un momento de "apretarnos el cinturón", pero ha reivindicado que la "fuerza del Sevilla" no van a ser los jugadores individuales, sino el equipo como conjunto. De igual manera, calcula que con las salidas de jugadores, en las que destacan las de Badé y Lukébakio, los de Nervión han recuperado entre 80-85 millones de euros, una cantidad nada desdeñable en vista de la situación financiera de los sevillistas.

Las llegadas de este mercado de fichajes estival han sido a coste cero, presume el director deportivo, sin compras o traspasos que hayan repercutido en un desembolso para las arcas del Sevilla.

La experiencia de Alexis

Al cuestionarle por la edad de una de las últimas incorporaciones de este mercado de verano, Aléxis Sánchez, Cordón ha roto una lanza en su favor y ha defendido que es un jugador "que pude aportar mucho al vestuario" con su experiencia, especialmente a los jugadores de la cantera. "Puede enseñar mucho a los jugadores jóvenes", ha reiterado.

Es esa cantera "comprometida" en la que el director técnico pone todas sus esperanzas, además de en el nuevo staff, e incide en esa fuerza de equipo que espera que consule a la afición sevillista durante esta temporada.

La no oferta de Juanlu y el adiós de Iheanacho

Uno de los movimientos que finalmente no ha cuajado es la salida de Juanlu al Nápoles, pese a que la semana pasada sonó con fuerza que su salida al club italiano ya estarba cerrada. Al preguntarle por su situación, Cordón ha soprendido asegurando que "el Sevilla FC no ha recibido ninguna oferta" por Junalu de parte del Nápoles.

Admite que han sido muchos los rumores, pero zanja esta historia de manera tajante: "Nosotros no hemos negociado nada con ellos". La salida que sí ha confirmado es la de Kelechi Iheanacho, al que el Sevilla ha rescindido su contrato y ya no forma parte del club de Nervión.

Los objetivos del club

Antonio Cordón cree firmemente que la afición del Sevilla "debe estar tranquila" y "contenta"del equipo que con el que el club va a competir esta temporada. "El club tiene que ir creciendo poco a poco, no pasar apuros, que la afición se encuentre cómoda", reiteró en varias ocasiones, volviendo a poner el punto de enfoque en la visión como equipo y no la particularidad de jugadores en concreto. "La fuerza del Sevilla es el grupo", repitió de manera constante.

Aún así, ante la pregunta de si el Sevilla aspira sólo a la permanencia o si busca hacer algo más esta temporada, la respuesta de Cordón tampoco desvela mucho lo que los Nervión esperan para lo que resta de temporada. "El objetivo del club es estar alegre".

Abiertos a más incorporaciones

Aunque el director técnico ha confesado que el club está en momento de austeridad, no descarta que puedan llegar más jugadores libres o que busquen refuerzos en el mercado invernal. Para eso han dejado un "bote" con el que podrían completar ciertas posiciones que ahora mismo quedan desiertas debido a las salidad producidas en los útlimos meses.

"Hemos dejado un pequeño bote por si a ultima hora algún jugador quiere rebajarse mucho su salario o hay pretensiones de venir al club", resume Cordón, sin dar por cerrada la plantilla por el momento.