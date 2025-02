Álvaro Valles abre la puerta al Betis

A pesar de que su rol en la UD Las Palmas ha sido limitado desde el verano pasado, Álvaro Valles no ha perdido de vista su futuro. El portero andaluz, quien sigue vinculado al club insular, se encuentra ahora en su ciudad natal, Sevilla, donde ha sido captado por varios medios de comunicación.

En una conversación con la prensa, Valles compartió algunos detalles sobre su situación y lo que podría deparar su futuro: "Estoy bien, vengo a Sevilla porque mi mujer está por dar a luz. Me siento muy agradecido de que el presidente hable tan bien de mí. He seguido entrenando con normalidad, independientemente de mi situación aquí, y me siento preparado para competir. Ahora, solo queda esperar a que llegue el mercado de verano y ver qué pasa", expresó el arquero, dejando claro que aún no se ha cerrado su capítulo en el fútbol profesional.

El Real Betis, que ha cerrado un mercado de fichajes movido en cuanto a salidas y llegadas, ha dejado pendiente una de las operaciones más esperadas para la portería: la incorporación de Álvaro Valles. Con la marcha de Rui Silva al Sporting de Portugal, el Betis decidió no reforzar su portería, confiando en Fran Vieites y Adrián San Miguel. Sin embargo, la llegada de Valles sigue siendo una opción viable para el próximo verano.

En cuanto a la situación del guardameta, Manu Fajardo, director deportivo del Betis, comentó: "Es un portero de gran nivel, que gusta mucho a la dirección deportiva. El pasado verano tratamos de ficharlo, pero Las Palmas no aceptó nuestra propuesta. Ahora, en este mercado, decidimos priorizar otros refuerzos, pero no descartamos que en verano podamos concretar su fichaje".

La situación de Álvaro Valles en la UD Las Palmas

Álvaro Valles, quien estuvo muy cerca de regresar al Betis el verano anterior, fue apartado de la UD Las Palmas tras rechazar una oferta de renovación del club canario. Las pretensiones salariales del jugador fueron demasiado altas para el equipo amarillo, lo que llevó a la decisión de apartarlo de la plantilla hasta que aceptara una extensión de contrato, algo que nunca sucedió.

No es la primera vez que habla de ello

Este no es el primer comentario de Valles sobre su futuro. En agosto pasado, también habló sobre la incertidumbre de su situación: "Estamos viendo qué pasa en el mercado, lo que se dé, se dará. Sé que el Betis es mi casa, pero las circunstancias cambian. Confío en que todo se resuelva al final del mercado, ya sea con ellos o con otro club".

Ahora, con el mercado de verano a la vuelta de la esquina, las especulaciones sobre su regreso al Betis siguen siendo una posibilidad.