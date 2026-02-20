Almeyda rompe el silencio tras su dura sanción: "Es una injusticia, lograron lo que querían"

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol impuso un total de siete partidos de sanción a Matías Almeyda tras su expulsión y posterior discusión subida de todo con Iosu Galech durante el Sevilla-Deportivo Alavés del pasado sábado. El técnico hispalense, con dicho castigo, se unió a la lista de las sanciones más duras del fútbol español.

Competición examinó los incidentes tras la roja y consideró añadir seis encuentros de castigo. Joan Jordán y Juanlu, también expulsados, recibieron dos partidos y uno de sanción, respectivamente. A Almeyda le cayeron "dos partidos por protestas al árbitro", uno por "por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado", tres por "actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros" y uno por "conducta contraria al buen orden".

La expulsión del preparador argentino tras su tenso cara a cara con el árbitro navarro, la doble amarilla a Juanlu que dejó al Sevilla en inferioridad desde el minuto 16 y el posible penalti sobre Agoumé que ni el colegiado ni el VAR señalaron, agotaron la paciencia de la entidad nervionense. Su presidente, José María del Nido Carrasco, se puso en contacto con los responsables del CTA para trasladar una queja formal por los arbitrajes y reclamar una “unificación de criterios”.

Los partidos que se perdería Matías Almeyda (7) El Sevilla agotará todas las vías legales para reducir una sanción que lo dejaría dos meses fuera: Getafe

Real Betis

Rayo Vallecano

FC Barcelona

Valencia

Real Oviedo

Atlético de Madrid No volvería hasta el 22 de abril contra el Levante, partido correspondiente a la jornada 32.

Matías Almeyda, que se perdería la mitad de lo que queda de liga (14 jornadas), teniendo en cuenta que el Sevilla recurrirá a la sanción e irá hasta las últimas instancias para recortar un castigo considerado completamente injusto, compareció ante los medios de comunicación este viernes tras la sesión previa al Getafe-Sevilla rompió su silencio después de conocerse su dura sanción.

El argentino, que ya pidió disculpas tras lo ocurrido en el Pizjuán, se mostró comedido y aseguró que "la semana ha sido un poquito diferente", aunque "por lo que respecta al fútbol fue normal". Afirmó estar en contacto con la cúpula hispalense de cara a la apelación del club, "pero no quiero que me saque del foco del partido".

“Acato los partidos de sanción, pero lo considero injusto"

Al ser preguntado por el acta del partido, se explayó y relató cómo se siente tras lo ocurrido: "Yo hablé después del partido. Remarqué cada punto, lo que iba a suceder y el arrepentimiento. Considero esto como una injusticia, pero se podría haber evitado como yo que no tendría que haber sido expulsado. Intento enfocarme en lo deportivo. Todo lo que salga de mi boca está pensado. Como todos seres humanos nos equivocamos. Una cosa es que yo proteste y otra cosa es insultar, eso en mi caso no existe. Los hechos avalan eso. No considero que el arbitraje esté en contra mío. Sé aceptar disculpas".

“Acato los partidos de sanción, pero lo considero injusto. Lograron lo que querían, sacarme del foco. Hubiese actuado de la misma manera jugando en la plaza, con las manos atrás respetando. Esto no le hace bien al fútbol", aportó.

"No hay diferencia… ¿no?”

Ironizó sobre la posible disparidad de criterios en comparación con equipos de la talla de Barça, Madrid o Atlético: "Ya hemos visto que entre yo y otros compañeros no hay diferencia… ¿no?”. “Soy de los que intenta dialogar y debería ser recíproco. Sin insultos todo se puede hablar con una ley pareja”, añadió.

Aun así, se mostró optimista: “Pese a dejarme fuera medio campeonato, le pondré más pasión a mi trabajo. A partir de ahora no volveré a hablar con los árbitros. Confiamos en que el arbitraje sea imparcial de aquí en adelante", concluyó.