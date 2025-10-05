Almeyda: "Sé dónde quiero llegar, esto me da felicidad por el grupo y la afición"

Matías Almeyda compareció al término de la goleada del Sevilla Fútbol Club al Fútbol Club Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-1) destacando la importancia de la unión del grupo y recalcando que "lo que planificamos salió".

Antes de comenzar con las preguntas, Almeyda ofreció su valoración del encuentro: "Muy feliz por la victoria, necesitábamos ganar de local. Aquí no le ganábamos desde hace diez años y se contaron muchas cosas negativas. Hubo lucha, amor propio, entrega... teniendo en cuenta el rival, hicimos un partido muy bueno. Me quedo con la entrega y la interpretación de los futbolistas".

Contento con la victoria y con el planteamiento

"Creo que fue muy bueno el partido. Estuvo bien estudiado y salió. Si dejábamos avanzar al Barça, nos podían hacer daño. Teníamos que estar concentrados y después había que jugar, porque no sólo había que defender. Sabíamos que era uno de los que mejor presiona, teníamos la estrategia y en el gol de ellos no lo conseguimos. Quedó claro lo que habíamos entrenado, lo bueno y lo malo. Vamos por buen camino".

"Creo en los futbolistas, en lo que hacemos en el día a día"

"Siempre creo, porque ningún entrenador prepara un equipo sabiendo que no va a ganar. Creo en los futbolistas, en lo que hacemos en el día a día. En algunos partidos mostramos buenas cosas, en Vallecas ganamos sin jugar bien y con el Barça había que hacer un partido perfecto. Si te descuidas un segundo, te marcan. Tenemos que seguir adelante, disfrutar de estos momentos, que llevábamos diez años sin ganarle al Barcelona. Es muchísimo y a la vez es nada. Con esta actitud y ganas, se van a conseguir cosas importantes".

Alexis Sánchez "Todos están dando el máximo. Si hoy analizamos el equipo, nadie ha sobresalido, ha sido el equipo. De esto se trata este juego y ellos lo están entendiendo. Esta es la manera que nos va a llevar a conseguir cosas importantes".

Almeyda explica el cambio de sistema

"Menos mal que lo hicimos. Hay una razón. Nosotros jugamos con línea de tres ante rivales con dos delanteros y como aún siento que no estamos asentados, lo aseguraba así. Hoy, con tres delanteros, quería agregar un poco más de fútbol, con Sow lo conseguimos. No dejamos pensar a sus tres cerebros y los que marcaban diferencia eran sus centrales. La detectaron, en el primer tiempo salió bien, podríamos haber hecho más goles. Ante el Barça no puedes fallar. Una victoria no puede modificar nuestro trabajo, pero tampoco una derrota. Sabemos dónde queremos llegar".

"Vamos en la búsqueda"

"Nosotros trabajamos en equipo desde el primer día. Siempre priorizo al grupo. Sé que van a participar todos, tienen que estar siempre preparados. Creo que si nos detenemos en una victoria, no servirá de nada. Esto es un camino, es largo, ahora hay que saber disfrutar y saber caminar. Con tranquilidad. Vamos en la búsqueda. Si me dijeran antes de llegar que a estas alturas vamos a estar así, vendría caminando".

"Sé donde quiero llegar, me da felicidad por el grupo y la afición"

"Tanto en la derrota como en la victoria, hay que tener una línea media. El campeonato es muy largo, muy parejo. Nadie pensaba que podíamos ganarle al Barça, de esta manera, pero esto es fútbol. Hoy tenía 80 mensajes, ¿para qué? Sé donde quiero llegar, me da felicidad por el grupo y la afición, que hacía mucho que no se iba con esta alegría. Tranquilidad. Un partido no me cambia la vida", finalizó Matías Almeyda.

Vía: El Correo de Andalucía