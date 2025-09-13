Almeyda: "Queremos salir rápido de los momentos malos y hay que saber salir a pasos cortos"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, atendió a los micrófonos de DAZN a pie de campo al término del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Elche que terminó en empate gracias a un gol de Peque en las postrimerías que sirvió para recuperar un punto que estaba perdido minutos atrás tras remontar el cuadro ilicitano con goles de André Silva y Rafa Mir el primero que anotó Isaac Romero.

Uno de los que hizo una gran primera mitad fue Tanguy Nianzou, que una vez ha dejado atrás su lesión completó 60 minutos de nivel: "Sabía que podía contar con Nianzou 45 o 60 minutos. Con él en el campo se vio una seguridad enorme. Después hay gente que llegó hace poco y nuestro sistema de juego requiere tiempo, a ver si lo tengo. Los chicos lo intentan y van mejorando día a día", reconoció el argentino.

'El Pelado' analizó el encuentro y confirmó que este es el camino que debe seguir el equipo: "En líneas generales las sensaciones son buenas más allá del empate. Entiendo que de este momento no se sale de un día para el otro. El primer tiempo fue excelente. Cambiamos el sistema y salió perfecto lo que pretendíamos. Hace un año y medio que no se ganan dos partidos seguidos, es mucho tiempo y si bien queríamos ganar, también es importante sumar y acabar como acabamos. Siempre uno planifica para ganar. Vi muchas cosas nuevas, la actitud y la generosidad de los futbolistas, la interpretación a este sistema que utilizábamos hoy, que bloqueábamos al rival y no le dejábamos hacer su juego. Por momentos lo lograban, pero el primer tiempo en líneas generales fue bueno. En el segundo tiempo se podía haber evitado algún gol, pero el equipo terminó arriba, queríamos el triunfo. Sentimos el apoyo de la gente. Este es el camino, de los momentos malos hay que saber salir y muchas veces a pasos cortos, queremos salir rápido, pero la imagen de este equipo es la que pretendemos y a mejorar".

Almeyda reconoce el error del 1-1 y valora el empate final

"Todos los goles del fútbol mundial tienen errores. Creo que el primero se podía haber evitado y el segundo es un tiro libre. Hay que seguir corrigiendo. Estar en desventaja después de todo lo sucedido es difícil de remontar. Por eso le doy la grandeza a los chicos de insistir y dejarse la vida en cada pelota. Consiguieron el 2-2 y al final estábamos ahí para ponernos en ventaja. Hay que sacar muchas cosas positivas y no minimizar al rival con el que jugamos, que lo hace muy bien. Rompimos muchas de las cosas buenas que hacen ellas. El detalle rápido es positivo".

Almeyda, enamorado de la afición

"Me han dado ganas de retroceder 29 años y meterme a jugar 5 minutos. Buscamos que tengan sentido de pertenencia. La gente responde a los momentos".

Celebración de Rafa Mir

"Juega para otro equipo y no opino de él porque no tengo por qué hacerlo. Lo que cada persona haga con sus actos depende de ellos".

Amarilla a Matías Almeyda

En los minutos finales, Alberola Rojas le mostró cartulina amarilla a Matías Almeyda y no se enteró: "Sí, no sabía si la tarjeta era para mí. Hablé con ellos, yo soy respetuoso. Uno vive con las pulsaciones altas, por acá corre sangre, pero siempre con respeto, quedó ahí. Yo nunca hablo del arbitraje, eligieron una profesión difícil, estamos todos siempre en la protesta, pero no miro eso, prefiero no opinar".