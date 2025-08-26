Almeyda pide paciencia: "De esto no se sale de un día para otro, se sale sin excusas y sin errores"

Gesto serio de Matías Almeyda al término del encuentro entre el Sevilla Fútbol Club y el Getafe Club de Fútbol después de la derrota de su equipo contra los de José Bordalás por 1-2 en un encuentro en el que se vio a un conjunto nervionense muy desdibujado y falto de ideas con las líneas muy rotas desde la primera mitad y con claros signos de necesitar que el mercado de fichajes y las inscripciones arreglen una plantilla cogida con pinzas para luchar por la permanencia.

Sin poner excusas, el técnico argentino analizó el choque: "No quiero cometer errores en el análisis. El resultado es adverso, vuelvo a repetir: los pequeños detalles definen partidos. Son milésimas de segundos donde el rival no perdona. Sabíamos que ante este rival iba a ser difícil entrarles, era más difícil con un gol en contra, pero aún así empatamos. En el segundo tiempo, una pérdida en mitad de la cancha y nos lastimaron. Lo intentamos, con poca claridad, el juego requería, pero pudimos romper las líneas. No fuimos certeros a la hora de definir".

Almeyda apela por recuperar la confianza

"Llevo dos partidos y una pretemporada de trabajo. Esto requiere de paciencia, que los jugadores logren tener más tiempo de confianza. De esto no se sale de un día para otro. De esto se sale no poniendo excusas y no cometiendo errores. Lo más importante que quiero modificar de este grupo es la confianza".

"No era fácil la propuesta de ellos, pero tuvimos paciencia para mover el balón, aunque se hizo lento. Tuvimos alguna acción desbordando pero no las concretamos, ellos llegaron tres veces e hicieron dos goles. Tenemos que seguir mejorando y este equipo necesita trabajar, sobre todo en que se tengan confianza, si no, es difícil"

Mercado de fichajes

"El mercado está abierto y se está haciendo todo lo posible por diferentes temas. Pero el primer día dije que no iba a poner excusas y no las voy a poner. No soy exitista, creo en el trabajo. Corregir cosas lleva tiempo, porque hay que ver el error y aceptarlo. No lo veo todo mal, hay acciones en las que el equipo va de otra manera, porque los resultados no cambian".

Sobre las inscripciones, 'El Pelado' dejó clara cuál es su función: "No me detengo en eso, yo estoy pensando en que quiero ganar un partido. Yo tengo que dirigir y entrenar, esa es mi función y punto".

Almeyda: unión de grupo y sin poner excusas

"Nosotros hemos hablado y queda entre nosotros, pero hablar de esto es poner excusas y yo no pongo excusas. Esto funcionará o no, es cosa del entrenador. Llegué en este momento, acepto el momento y no tengo excusas. Los equipos salen juntos, no conozco un equipo que se salven dos o tres. Yo nunca voy a hablar mal de un grupo al que entreno".