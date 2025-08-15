Almeyda ya tiene lateral izquierdo para San Mamés

Quedan dos días para que Matías Almeyda debute oficialmente como entrenador del Sevilla Fútbol Club en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

Lo hará en San Mamés contra el Athletic Club de Ernesto Valverde y tendrá 'El Pelado' que combatir contra las lesiones, ausencias y jugadores no inscritos, algo que lo deja con sólo 13 disponibles del primer equipo.

Adrià Pedrosa tiene muchas opciones de viajar a Bilbao

No ha tenido a su disposición Almeyda ningún lateral izquierdo del primer equipo en la última semana hasta que este viernes, festivo en España, ha entrenado Adrià Pedrosa, que deja atrás una sobrecarga en los aductores del muslo derecho.

El catalán le da de esta forma a Antonio Cordón tregua en su demarcación sin Suazo inscrito por el momento, solucionando una papeleta importante en el carril izquierdo de la defensa, ya que pinta a ir convocado y a ser titular aunque sólo realice dos sesiones con el grupo. La otra opción para el argentino es situar a Kike Salas como lateral zurdo.

Rafa Mir se une a los ausentes

Joan Jordán, Rubén Vargas, Loïc Badé, Tanguy Nianzou y Ramón Martínez han sido las bajas de las últimas sesiones en los entrenamientos de Matías Almeyda, y Rafa Mir, es la novedad de la presente y como informa el club blanquirrojo ha hecho entrenamiento parcial. De todas formas, el ariete murciano ni está inscrito ni es la intención del club hacerlo, estando en la rampa de salida en este mercado veraniego.

Juanlu celebra su cumpleaños con su futuro en el aire

La situación de Juanlu Sánchez, culebrón de todo el verano, parece no tener fin. Después de que el quinteño haya decidido que su futuro pasará por el Sevilla o el Nápoles, le queda zanjar su salida o quedarse a disposición de Almeyda esta temporada. Hasta la fecha, las cantidades en las que se movía la operación hacían indicar un final de 17 millones de euros.

De momento, en el día de su 22 cumpleaños -felicitado también por la selección española- y a dos del inicio liguero, ha entrenado con normalidad.

El de Azul, si sigue al menos hasta después de San Mamés podrá contar con él al estar inscrito, y de salir previo a viajar a Bilbao puede desatascar el grave problema de las inscripciones al que tiene que hacer frente Cordón como director de fútbol profesional de la entidad nervionense.

Ambas opciones serán vistas con buenos ojos por Almeyda, ya que de cualquier forma ganará integrantes para Bilbao.

Idumbo y Ejuke confirman buenas sensaciones

Álex Costa, Castrín, Iker Muñoz, Sierra, Manu Bueno y Sergio Martínez han sido los canteranos del Sevilla FC a disposición de Almeyda en la última sesión antes de comparecer en rueda de prensa.

Además de los jóvenes de los escalafones inferiores, Chidera Ejuke y Stanis Idumbo siguen mostrando mejoría de cara al Athletic Club el próximo domingo a las 19:30 horas.