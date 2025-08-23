Almeyda, sobre futuros fichajes: "Si se puede sumar alguno más para reforzar, bienvenido, pero no traer por traer"

El Sevilla Fútbol Club llevó a cabo este sábado su penúltimo entrenamiento semanal antes de medirse al Getafe CF en el primer partido de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Matías Almeyda, que dirigió la sesión junto a su cuerpo técnico, contó con las ausencias de Ramón Martínez, Joan Jordán, Adnan Januzaj y Stanis Idumbo. Al término, atendió a los medios en rueda de prensa.

Arrancar en Nervión con victoria

"Vivimos de ilusiones y sueños los que vivimos del fútbol y nos apasiona este deporte, se nos cruzan muchas cosas en la cabeza y, bueno, entusiasmado, con ganas de que salga bien para dar una alegría general y sobre todo porque es el inicio del torneo en nuestra casa e intentaremos hacernos fuertes".

Salida de Loïc Badé y posibles nuevas inscripciones

"Se está viendo. Con respecto a esos aspectos se están ultimando detalles y nosotros a lo que nos respecta es entrenar y ver recién mañana si hay alguno que puede estar o con los que tenemos contaremos".

Nerviosismo de cara a nuevos fichajes

"No, no, nerviosismo no, tratamos de darle confianza a los futbolistas que entrenamos porque personalmente vivo del presente y como les dije, no voy a cambiar el discurso, me enfoco en lo que hay y trabajamos con los jugadores que tenemos. En este caso hay jóvenes, estamos recuperando a Tanguy (Nianzou) y le damos confianza a los chicos que están".

Canteranos preparados para dar el salto al primer equipo

"Castrín es un caso, también está Ramón, si bien tiene más experiencia en la pretemporada lo hizo bien, y es momento de darle confianza. Hoy están ellos, así que les daremos confianza y todas nuestras herramientas para que ellos aprovechen el momento".

Getafe, próximo rival, con problemas con inscripciones

"Sí, creo que sacaron un excelente resultado e hicieron un partido inteligente y bueno, tanto ellos como nosotros y algún equipo más todavía queda con respecto a las inscripciones un poco de tiempo. Será un partido duro y difícil como todos, respetaremos a todos los rivales y haremos que todos los rivales también nos puedan respetar. Pero bueno, intentaremos hacerlo mejor para conseguir lo que pretendemos".

Ramón Martínez, tiempo de baja

"Se está recuperando, está en la fase final de su rehabilitación".

No ha conversado con Carmona acerca de su posible salida al Nottingham

"No he hablado con el jugador, entreno todos los días con los jugadores que están y cuando hay un movimiento como pasó con Badé recién ahí se confirma cuando un futbolista se va, mientras tanto yo entreno y pienso en el partido siguiente, que lo tenemos en pocas horas".

Getafe, tiempo juego

"Estudiamos a todos los rivales, tratamos de detectar sus lados positivos y dónde podemos lastimarlos. Es un equipo duro, que se encierra y defiende bien y tiene sus estrategias para conseguir puntos. Trataremos de buscar los recaudos y buscar la manera para poder lastimarlos".

Posible salida de Juanlu al Napoli

"Yo al haber sigo jugador creo que siempre que hay rumores o acercamientos es normal que piensen cosas los futbolistas. Trato de minimizar, no profundizo mucho en el tema, creo en las cosas concretas y mientras no sean concretas son futbolistas del Sevilla. Entrenamos de una manera normal, trato de darles confianzas y corregir cosas y no mucho más".

Charla de Almeyda tras la derrota en San Mamés / Problemas defensivos

"Siempre que hay goles hay errores, a no ser el gol que hizo Lukebakio que fue por virtud propia. Después, la gran mayoría de las acciones tienen en algún sector de donde arrancan las jugadas algún error o virtud de los rivales. Hubo errores y también nos faltó la definición, entonces no me enfoco sólo en una parte, sino en varios aspectos. Pero sí creo que marcamos el partido de lo que pretendemos y estaba convencido de que si hubiésemos agregado más minuto como en una parte del primer tiempo que se hizo bien que nos llevó a meternos en nuestro campo pero sin generarnos acciones claras de peligro. Estábamos muy imprecisos, eso sí, a la hora de la recuperación del balón lo perdíamos rápido y se modificó en el segundo tiempo y con nuestro juego propiciamos acciones de gol. Tras el 2-2 veíamos que estábamos ahí y por detalles ganás o en este caso lo perdimos".

Perfil de jugador necesario

"Por ahora yo hablo de la realidad que se ha marchado sólo un futbolista, y después hay otros más jóvenes y con menos experiencia que le estamos dando esas posibilidades por muchos motivos. Soy de la idea de si existe la posibilidad de traer, de no traer por traer y traer a alguien que sea superior a lo que hay. Sabemos que los mercados cuando van finalizando se va complicando el tema, entonces por eso me enfoco en los chicos que están y darles confianza a los que hay. Si se puede sumar alguno más para reforzar, bienvenido, pero no que se sume alguien más por tener. Creo que estamos en una situación de darles confianza a los que tenemos porque lo pueden hacer bien, tienen características que pueden funcionar, y ser competitivos con los buenos futbolistas que tenemos".

Mensaje para Carmona tras las críticas por no salir

"Creo que no, creo que si un futbolista desea quedarse en el lugar donde ama, creo que el mensaje es al revés. Es difícil conformar a todo el mundo y creo que necesitamos estar juntos y tener esa energía para que nuestros futbolistas podamos exigirlos para que den el máximo. Estamos en una situación que pretendemos tirar todos para el mismo lado, un nuevo proceso, ciclo, donde no tenemos excusas y buscamos que cada jugador pueda rendir al máximo por una cuestión de resultados, por una cuestión de ver a nuestro público identificándose con la entrega y me enfoco en que estén tranquilos y den todo lo que tiene".