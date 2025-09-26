Almeyda defiende su estilo: "Metiditos atrás casi se van a la Segunda División"

El Sevilla Fútbol Club entrenó por penúltima vez en esta semana antes de viajar a Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano este próximo domingo. Transcurrió la sesión con la principal novedad del regreso de César Azpilicueta, con quien podrá contar Matías Almeyda para alinearlo de inicio ante los de Íñigo Pérez, no así con Kike Salas, que no entrenó y es baja como Alfon, Nianzou y Jordán.

Al término del ejercicio habló el técnico sevillista ante los medios de comunicación repasando las claves del partido en Madrid.

Almeyda analiza al Rayo Vallecano

"La semana fue como siempre, haciendo análisis en lo bueno, en lo malo, tratando de reflexionar y mirando bastante lo que hicimos, mirando bastante lo que hicimos, cómo fue el partido, en qué estuvimos acertados, en qué no, y después preparar lo que viene. Es un rival difícil, un terreno de juego que sabemos que es diferente a los demás, con menos espacio, que ellos hacen muy fuerte. Bueno, lo que se sabe hace 30 años. Sí, mismo terreno, mismo rival difícil, con buenos jugadores, bien entrenados y que dan batallas con un buen juego y con agresividad, con intensidad. Es un buen rival".

Kike Salas, la principal duda

El canterano del Sevilla, Kike Salas, no saltó esta mañana al entrenamiento y es duda para Vallecas: "Mañana veremos lo de Kike, lo de César, al igual que Suazo, ayer le dimos un poquito más de descanso. No tienen nada, simplemente la cantidad de kilómetros y tiempo que han jugado. Y bueno, tratamos de recuperar a la gente, como fue este partido que pasamos, que teníamos gente cansada y que estuvimos obligados, en muchos casos, a hacer cambios. Y bueno, tratar de llegar lo más fresco posible al encuentro contra el Rayo", afirmó Almeyda dando por hecho que Azpilicueta y Suazo sí estarán.

Cómo afronta Almeyda el partido

"Trabajamos con respecto a los errores, tratamos de corregirlo en vídeo, hablando y en cancha. No significa que se mejoren. Dios quiera que se mejoren. Hubo situaciones claras que definimos bien y situaciones muy claras que lo hicimos muy mal, con un rival que no perdona, con los rivales que no perdonan. Y bueno, creo que es un crecimiento, crecimiento en el sentido de aprendizaje, de no volver a repetir algunas acciones en las cuales estábamos con un hombre de más y no lo sabíamos aprovechar, donde teníamos que hacer faltas tácticas y no las pudimos concretar. Bueno, estamos en un proceso que ustedes saben, que es ir acomodando un montón de cosas y no se logra todo tan rápido. A veces lleva más tiempo y a veces el tiempo está y a veces no te lo dan. Yo voy en la búsqueda de que me lo den y que esté y de encontrarlo, por intermedio de resultados, de juego. Hubo muchas cosas buenas que hizo el equipo el otro día y hubo muchas cosas demasiado ingenuas como para defender. Íbamos empatando, minuto 86, partido terminado. Pero bueno, después se definen cosas en milésima de segundo y hay virtudes de ciertos rivales".

Espera por Cardoso

Cardoso llegó no habiendo hecho pretemporada, tuvimos a hacer un plan especial y bueno, ahora está en la lucha. Ahora es verdad que no ha jugado ningún partido porque no hay amistosos tampoco, como para que yo lo vea. Y para poner un jugador de un entrenamiento a un partido oficial y me va a llevar un tiempo más de trabajo".

Almeyda piensa en buscar soluciones y refrendar su idea ante el grupo

"No me detengo mucho en mí, la verdad. Lo dije la otra vez, yo ya fui futbolista y la participación que quería tener en el fútbol desde ese lugar de que me nombren y todo, ya pasó. Yo como entrenador estoy buscando soluciones a un equipo que viene mal de hace dos años y que vamos en una búsqueda constante y una de las búsquedas es formar un gran grupo, una de las búsquedas es ser creíble ante un grupo, una de las búsquedas es tratar de acertar en lo que hacemos y la búsqueda total es que dame mucho tiempo y sé que para eso tenemos que conseguir resultados y la gente de fútbol no es tonta, muchas veces se minimiza la gente, la gente analiza, la gente quiere resultados. Ahora la gente sabe cuándo se trabaja y cuándo no, porque están los rumores del pasillo, muchas veces ustedes son los comunicadores y nosotros trabajamos e intentamos hacer las cosas de la mejor manera porque amamos lo que hacemos y cuando nos salen mal nos quedamos muy mal y cuando nos salen bien nos vamos muy felices pero nos dura muy poquito porque es así el fútbol y porque hay que seguir, hay que insistir y lo más difícil es mantener una estabilidad que todavía no la hemos encontrado. ¿La otra era? No, a las aficiones que ustedes vieron, digamos, y ustedes están siguiendo al equipo hace más tiempo que yo porque yo estaba en otro equipo el año pasado y el anterior también. Ahora sí miré muchos partidos de Sevilla y lo que vi de la afición del otro día, hacía rato no se veía ese apoyo, esas ganas creo que nos dieron una fuerza hasta que con 10 queríamos ganar el partido, que el error fue nuestro, no de la gente obviamente. Nos entusiasmamos tanto que fuimos con 10 jugadores a crear dos acciones de gol, entonces vamos encontrando el rumbo pero la verdad que nos quedamos el otro día con poco a tanto sacrificio y con errores que agigantaron más lo que hicimos. Errores claros que sabemos que no podemos tener".

"No hemos sido superado ampliamente por ningún rival"

Preguntado por el último partido, Almeyda quiso dividir en seis la respuesta y analizar cada partido desde el prisma que corresponde: "Divido en seis la respuesta y te divido en seis la respuesta en los seis partidos que jugamos. Hemos tenido momentos regulares, momentos malos como todos los equipos y momentos buenos. Ahora no vi que en los seis partidos hayamos sido superados ampliamente por un rival. Cuando uno empieza a salir desde abajo el análisis es ese, es decir, ¿estoy para luchar o no? ¿Los jugadores van a luchar o no? ¿Están luchando? ¿Estamos sacando? ¿Queremos estar mejor? Sí, claro que queremos estar mejor. Nadie quiere perder puntos, estamos deseando ganar el local, pero creo que es el camino, ahora es donde hay más fuerte hay que ser, porque en realidad en la vida se es fuerte ante la adversidad. Si la adversidad te gana es porque son muy débiles y los débiles en esto quedan afuera y acá siguen los luchadores y creo que hemos encontrado un grupo de luchadores y que les vamos a seguir inyectando esa adrenalina para que luchen y que jueguen. Ahí vamos".

Almeyda defiende la valentía de su estilo

"Creo que es algo bueno eso de insistir por ir más y no quedarte metidito ahí a ver qué pasa, porque metidito ahí casi se van a la segunda división. No quiero metidito atrás, quiero que esto salga y se sale para el frente, no para atrás, para mí. No, por eso me contrataron, si no tienen que contratar a otra persona que juegue con otro estilo. Mi estilo es que ir para adelante, que el jugador crea que puede ir, porque ya mostraron lo que pasó, que con otra estrategia que es respetable casi se desciende. Entonces, vamos a buscar otro camino. Es difícil controlar eso, es lo más difícil para mí, porque cada pregunta previa a los partidos se va a romper esto de ganar o no y todo, estamos con eso, desde un cambio hasta el... y cuando estás en otro gol, otra vez lo mismo, entonces estamos en la búsqueda de querer ganar el partido y por ahí vamos a tener que aceptar que hay partidos que tenemos que ganar el punto. Son realidades y las realidades a veces te hacen fuerte. La irrealidad es la que va a mentir a la gente, la que nos vamos a mentir entre nosotros. El otro día jugó un equipo preparado para una cosa y un equipo preparado en búsqueda de otra. Entonces hay realidades diferentes. Ahora, el equipo que está preparado para una cosa y el otro que está preparado para otra cosa luchó de igual a igual. Entonces le doy ese valor. Ahora, obviamente, nos quedamos con las manos vacías. Entonces digo, hay muchas cosas buenas por seguir, por insistir, porque es la manera que entiendo de salir. Si aflojamos y va a volver a pasar lo de antes, con quien esté, creo. Y esos tiempos son manejables, pero con tanta gente que va, cómo te parás. Es algo de pasión, el fútbol es amor, es pasión y bueno, habrá que mejorarlo. Eso también, dentro de muchas cosas, pero prefiero eso. ¿Ustedes vieron cómo terminaron los jugadores nuestros? Entregando todo. Y si entregan todo, todos estos partidos, van a obtener más puntos a favor que los que obtuvieron antes. Estoy consciente y convivo permanentemente en mi mente todos los días con eso. Van a salir, vamos a salir".

Almeyda explica su gestión del grupo

"Yo asado hago casi todas las semanas, son actos de amor, no por eso el equipo va a jugar mejor o peor. Es algo más de todo lo que se hace. No encuentro que se modifique algo de eso, se le dio demasiada importancia cuando es algo normal. Es lo que veo que se va perdiendo en el fútbol. Hay que hablar de fútbol, consultar al otro. A nivel mundial y generacional se van modificando, no sé si para bien o para mal. y uno trata de tener ese espíritu de convivencia todos juntos. Lo hice siempre, desde aparcar, ir en casa rodante, ir a una isla… porque sé que conectan en otros aspectos de la vida. Si interpretan que los cambios los hice para quedar bien, me están minimizando. No es un club de amigos esto. Puedo priorizar los grupos, priorizo parte física que no puedo explicar. Preparo un equipo para que estén todos a disposición. No es un capricho mío hacer ocho cambios. A veces no se recuperan o hay molestias, a Tanguy me hubiera gustado poner desde el inicio, como a otros chicos, y no pude".

