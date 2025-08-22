Almeyda cuenta con Nianzou, Juanlu y Carmona en una sesión marcada por negociaciones abiertas

El segundo partido del campeonato liguero contra el Getafe en el estreno en Nervión se acerca y el once que podrá conformar Matías Almeyda al frente del Sevilla Fútbol Club no está nada claro, con varios jugadores pendientes de su futuro y otros tantos de ser inscritos en la web de LaLiga.

Esa es la situación en la mañana de este viernes en la que han sido tres los futbolistas del primer equipo blanquirrojo que se convierten en noticia. Los canteranos Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona que siguen ejercitándose con normalidad a la espera de saber si se van al SSC Napoli y Nottingham Forest respectivamente -cada uno con una situación particular-, y Tanguy Nianzou, que ha vuelto antes de lo previsto al grupo, casi un mes antes, ya que a mediados de septiembre, tras el primer parón internacional, es cuando se presuponía su regreso a la dinámica habitual.

Avances en la recuperación de Tanguy Nianzou

A mediados de julio Tanguy Nianzou sufrió una lesión miotendinosa del recto anterior en su pierna derecha que lo iba a tener ausente hasta ocho semanas. Ello ocurrió en la segunda semana de pretemporada y su vuelta se estimaba para después del parón internacional, con unos plazos recortados y regresando con el grupo, parcialmente, casi un mes antes.

Ahora, bajo la supervisión de Matías Almeyda, comenzará el central francés un proceso de reintegración progresiva en la ciudad deportiva, con especial atención a evitar una recaída, ya que su historial médico genera preocupación.

Juanlu, muy cerca del Napoli

'El Pelado', además de contar con Nianzou tras la salida de Badé aunque al galo le quede un mes casi para reaparecer, tiene entre sus filas, aún, a Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, cuyas salidas al SSC Napoli y Nottingham Forest, en diferentes etapas de la negociación.

Con respecto al quinteño, el acuerdo entre Sevilla y Napoli está muy cercano y el montante total ronda los 18 millones de euros, habiendo subido la entidad partenopea su oferta respecto a días atrás. La operación está en su recta final, pero la lesión de Romelu Lukaku ha hecho que Giovanni Manna, director deportivo de los napolitanos, haya centrado sus esfuerzos en Rasmus Højlund -entre otros- como sustituto al portentoso ariete belga, algo que ha parado por el momento la salida del carrilero diestro sevillista. Todo ello sin que desde España o Italia se transmita intranquilidad por cerrar el traspaso.

Rubén Vargas, el beneficiado de la venta de Badé al Leverkusen El traspaso de Loïc Badé al Bayer Leverkusen ya es oficial y las cifras sobrepasan los 30 millones de euros, un escenario que ahora permitirá una nueva inscripción, la de Rubén Vargas, que llegó del FC Augsburgo el pasado invierno. De esta forma y tras superar su última lesión, el suizo podrá ir convocado al duelo contra el Getafe en el primer partido en Nervión de la temporada.

Carmona medita si salir al Nottingham

Si la situación con Juanlu está próxima a concretarse aunque a la oficialidad le puedan restar quizás algunos días, con José Ángel Carmona lo importante es el convencimiento de salir al Nottingham Forest del propio jugador, reacio por el momento.

A ello hay que sumarle que, en la entidad inglesa, la continuidad ahora mismo de Nuno Espirito Santo no está confirmada como avanzó Matteo Moretto, por lo que la salida del lateral diestro sevillista está en el aire.

Ha llegado una propuesta de 9 millones de euros fijos más dos en variables, los clubes la han aceptado, pero no así el futbolista. De momento, es uno más a disposición de Matías Almeyda, como Juanlu Sánchez, y para el lunes en el debut del entrenador argentino en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el primer partido oficial en Nervión de la temporada, los dos tienen opciones de entrar en convocatoria.