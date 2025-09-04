Almeyda ya cuenta con su '10' en los entrenamientos

El último refuerzo del Sevilla Fútbol Club, Alexis Sánchez, ya trabaja a pleno rendimiento junto al resto del equipo. El delantero chileno, que cerró su llegada en el tramo final del mercado, ha completado este jueves su primera sesión grupal en la Ciudad Deportiva, una vez resueltos los últimos trámites administrativos relacionados con su fichaje.

El de Tocopilla, olvidados los problemas burocráticos, ya se ejercita con normalidad a las órdenes de Almeyda y será 'El Pelado' quien tendrá que evaluar en los próximos días su estado físico y ritmo competitivo antes de decidir cuándo podrá realizar su debut oficial con la camiseta sevillista. El Elche, próximo rival nervionense, el viernes 12 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Más caras nuevas en el entrenamiento: Sow y Ramón, recuperados

Además de la incorporación de Alexis, la sesión matinal ha dejado otras buenas noticias para el cuerpo técnico. Djibril Sow y Ramón Martínez, ya recuperados de sus respectivas molestias, se han ejercitado con normalidad y todo indica que estarán listos para el duelo en Nervión contra el conjunto ilicitano de Eder Sarabia.

Internacionales ausentes y lesionados que siguen al margen

Como es habitual en estas fechas, el entrenamiento ha contado con algunas ausencias debido al parón internacional. Varios jugadores se encuentran con sus respectivas selecciones, mientras que Castrín y Alberto Flores se han ejercitado con el filial. Por su parte, Ejuke, Akor Adams y Joan Jordán siguen recuperándose de sus lesiones y continúan al margen del grupo.

Con la plantilla ya cerrada tras el mercado veraniego, Almeyda comienza a perfilar su once para lo que viene, en un contexto en el que deberá reorganizar su ataque tras la salida de Dodi Lukebakio, cuyo dorsal '10' ha sido heredado por Alexis Sánchez, símbolo de la confianza depositada en el veterano delantero chileno.

Alexis Sánchez apunta a pieza importante para Almeyda

Alexis Sánchez ha completado su primera sesión bajo las órdenes de Matías Almeyda, iniciando así una nueva etapa en su dilatada trayectoria profesional. A punto de cumplir los 37 años, el “Niño Maravilla” encara lo que podría ser su último gran desafío en Europa, con el firme propósito de aportar veteranía y experiencia a las acciones en los metros finales del conjunto nervionense.

Tras haber dejado su huella en clubes de primer nivel como el FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Marsella y Udinese, Alexis aterriza en Nervión con la misión de elevar el nivel competitivo del vestuario y mejorar unos números ofensivos que la temporada pasada fueron insuficientes para un club con las aspiraciones del Sevilla.

El atacante chileno, además, lucirá el dorsal '10', heredado de Dodi Lukebakio, lo que refuerza la idea del protagonismo que se espera tenga en el equipo. Aun así, el director deportivo, Antonio Cordón, fue claro al presentar el fichaje: “Alexis no viene a sustituir a nadie, viene a sumar. Nos puede aportar mucho por su experiencia, y puede ser un referente para los más jóvenes”, destacó.

En la misma línea, Cordón reconoció que el jugador “llega con hambre de fútbol” tras una última etapa en Udinese donde no logró anotar, y confía en que pueda ser un revulsivo que ayude a cambiar la dinámica ofensiva del equipo como a ser un hombre clave en la mejoría a la hora de finalizar de Akor Adams e Isaac Romero, dos compañeros a los que podrá aportar su veteranía y sus consejos de cara a portería.