Almeyda: "Alexis y Azpilicueta son esa clase de líderes que aman lo que hacen"

Dos de los nombres propios del Sevilla Fútbol Club en este inicio liguero han sido los dos fichajes veteranos que llegaron en el mercado de verano, César Azpilicueta y Alexis Sánchez, ambos titulares en la victoria en Vallecas ante el Rayo Vallecano con un gol de Akor Adams.

Sobre la figura de dichos jugadores habló Matías Almeyda en la sala de prensa al término del encuentro, destacando el liderazgo y la energía que transmiten a un grupo que siempre defiende 'El Pelado' como lo más importante para crecer en juego y resultados.

Azpilicueta, líder natural

"Líder se nace. No hace falta convertir a una persona o nombrarlo como líder. Él es un líder. Hay otros líderes. Y los líderes callados son los mejores. Porque no están buscando vender nada. Y César es un ejemplo", declaraba Almeyda sobre Azpilicueta, que volvió a cuajar un partido sobrio contra el Rayo aportando su jerarquía.

"Los líderes por sí son ejemplos para los grupos. El ejemplo a la hora que llega a entrenar. Cómo prepara un partido. Cómo se entrena. Cómo puede llegar a hablarle a un joven. El contacto que puede tener con el entrenador. El respeto que puede tener él con el entrenador. Pero habla por sí solo. Con su carrera, con su humildad. Todo lo que ha construido y realmente desde que llegó. Nos está dando, digamos, eso último que tiene. Con pasión, con amor. Son personas que aman el fútbol. Lo han ganado todo. Y cuando ves a esta gente digo que ellos son para llevarlo para arriba. Con respecto a comentarios. Porque se lo merecen. Por la humildad. Creo que estoy muy agradecido. Me gusta entrenarlo. Y creo que le está haciendo muy bien a este grupo y al Sevilla con su manera de ser, ¿no? Y de jugar. Porque puede ser muy líder pero si juega mal, no juega, este juega bien. Y tiene todo lo otro que no lo tiene cualquiera. Entonces, es bueno remarcarlo, apostilló sobre el defensor navarro.

"Alexis y Azpilicueta podrían estar en otros lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar con nosotros también en una situación que sabemos que no es de lo más fácil"

Qué le aporta al Sevilla FC Alexis Sánchez

"Alexis es un jugador que da alegría. Es un jugador que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando. Desde un lado muy genuino. ¿No? Ayer lo veía como se quedó en la mesa hablando y todos los jóvenes rodeándolo. Y él cuenta su historia, y es fútbol. Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono. Habla de fútbol, de acciones, de jugadores. Bueno, yo agradezco que haya venido lo mismo que a César. Son esa clase de líderes que aman lo que hacen. Podrían estar en otros lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar con nosotros también en una situación que sabemos que no es de lo más fácil. Pero le están metiendo un amor que... Ojalá que puedan transmitirlo sobre todo a muchos jóvenes. Cómo se vive el fútbol. Aparte, fíjense que Alexis es uno de los más bajitos. Y Alexis gana pelotas de arriba. Alexis hoy no es el más rápido. Y te gana en corto, en velocidad. Alexis sabe que lo van a rodear. Y no pierde balones. Entonces digo... Gracias por esa inteligencia. La verdad que... Se nota en ellos que han jugado a un nivel muy alto. Y lo están marcando. No está como a los 30 años, no está como a los 22. Pero por ahí mentalmente está mucho mejor. Y esto es un juego para vivos. Un juego que tienen que leer. Un juego que tienen que resolver situaciones. Porque el entrenador les dice acá, allá, pero ahora después lo que resuelven son ellos. Y ellos tienen la confianza para resolver de la mejor manera o tomar riesgos. Que es la única manera que tenemos de mejorar. Y Alexis cayó muy bien también. Yo creo que los delanteros viven de eso del gol. Y sobre todo que agarran confianza. Intentaremos que hagan muchos. Y no quedarnos solos en uno. Intentaremos buscarle las soluciones... Para cuando participa también de sacar... Esa ventaja que tiene en ese cuerpo que tiene en la potencia, en la velocidad, en el juego aéreo. Hay muchas cosas que también nos ilusionan. Porque sabemos que las tiene y que las va a dar. Y siempre que hacen goles... Es una alegría para ellos. Trabajan, son chicos muy humildes. De corazón. Y bueno, eso es el grupo que yo pretendo tener".

