Alineación probable del Sevilla en Vallecas: a por la tercera victoria fuera de casa

Dos victorias consecutivas acumula el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en este inicio de temporada fuera de Nervión, demostrando 'El Pelado' que lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán su equipo es sólido, serio y fiable en resultados con seis de nueve puntos conseguidos, algo que en casa todavía se le resiste y siempre aparece un contratiempo de diferentes maneras que afecta al global del encuentro.

Este domingo tendrá una nueva oportunidad de conquistar otro campo, Vallecas, donde hasta la fecha el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez no ha logrado la victoria en Liga, sí en la previa de Conference, en los dos encuentros que ha disputado ante Barcelona y Celta de Vigo.

Empezaron los vallecanos venciendo en Montilivi, un rival al que también ganó a domicilio el Sevilla, y desde entonces sólo dos puntos en cinco partidos, llegando a la cita contra el conjunto de Matías Almeyda necesitado de dar una nueva alegría.

Ambos técnicos buscarán ese triunfo y para los blanquirrojos el Rayo se presenta como un rival algo parecido, aunque con las particularidades de Vallecas, al Girona, pudiendo encontrar un guion de partido similar si bien es cierto que los rayistas son más verticales que los de Michel.

Una defensa con la duda de Kike Salas

Sorprendió mucho el once que puso en liza Matías Almeyda para recibir al Villarreal Club de Fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán con hasta ocho cambios respecto a Mendizorroza y de nuevo pueden ser muchas las modificaciones en Vallecas manteniendo algunos pilares fundamentales como Vlachodimos bajo palos o Azpilicueta en defensa.

El meta greco-alemán va poco a poco consolidándose y siendo una de las piezas importantes para 'El Pelado' por delante de Orjan Nyland, a quien le ha ganado la portería del Sevilla FC y parece difícil que la recupere.

Por delante de Vlachodimos estará de nuevo la línea de cinco defensores con Azpilicueta, Castrín y Marcao en el eje como presumibles titulares si no llega Kike Salas, que podría reemplazar al otro canterano. Almeyda aún no ve a Fábio Cardoso de inicio como manifestó en rueda de prensa y Nianzou está lesionado: "Cardoso llegó no habiendo hecho pretemporada, tuvimos a hacer un plan especial y bueno, ahora está en la lucha. Ahora es verdad que no ha jugado ningún partido porque no hay amistosos tampoco, como para que yo lo vea. Y para poner un jugador de un entrenamiento a un partido oficial y me va a llevar un tiempo más de trabajo".

Análisis de Matías Almeyda sobre el Rayo Vallecano "Es un rival difícil, un terreno de juego que sabemos que es diferente a los demás, con menos espacio, que ellos hacen muy fuerte. Bueno, lo que se sabe hace 30 años. Sí, mismo terreno, mismo rival difícil, con buenos jugadores, bien entrenados y que dan batallas con un buen juego y con agresividad, con intensidad. Es un buen rival".

Alexis en el once y Sow con la llave del 5-2-3 o del 5-3-2

En la medular, en un presumible 5-2-3, estarán Lucien Agoumé y Batista Mendy, dos que descansaron ante el submarino amarillo. Son la pareja de mediocentros titulares y deberían volver al once sin ninguna duda, con Djibril Sow como alternativa a manejar el dibujo pero quizás sacrificando a alguno de los tres atacantes y virando ese sistema citado al 5-3-2.

Si el suizo no actúa de inicio, uno que puede estrenarse en un once con el técnico argentino en el Sevilla es Alexis Sánchez, petición expresa del de Azul y que ya ha dado tres puntos y medio con su gol en Mendizorroza y su asistencia a Peque ante el Elche. Suele ser un agitador de segundos tiempos, pero entre él, Ejuke y Sow estará la pieza que baila del once.

En la derecha estará Rubén Vargas, o actuando por dentro con libertad, depende del esquema, y en la punta de lanza Isaac Romero. Akor Adams tuvo contra el Villarreal una buena oportunidad de disputarle el puesto, pero todo el trabajo que hace desluce por su falta de acierto a portería con remates que no llega ni a conectar. De momento, en la delantera manda el lebrijano hasta que le presente batalla el nigeriano y para la del domingo en Vallecas el elegido es el '7'.

Vía: El Correo de Andalucía