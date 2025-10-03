Alineación probable del Sevilla ante el Barça: Almeyda cuenta con varias opciones en la delantera

Toda la reflexión que hizo a mediodía Matías Almeyda sobre cómo defender a Lamine Yamal quedará sin análisis, puesto que el segundo en el balón de oro es baja repentina por un dolor en el pubis que tampoco lo concentrará con España durante el parón. Qué casualidad.

Lo cierto es que ello sí que condiciona el planteamiento del técnico blanquirrojo en el Sevilla Fútbol Club - FC Barcelona, ya que sin el astro culé sobre el ruedo habrá un motivo menos para condicionar a su marca, seguramente Suazo, a hacer una persecución individual al joven talento español, que si es cubierto en zona puede encontrar como Pedri facilidades para burlarse del entramado defensivo del de Azul como del de cualquier entrenador en España.

La realidad de Almeyda: "once contra once"

"Difícilmente hablo para quedar bien. Entonces yo lo que busco es ser congruente con lo que hablo, con lo que hago y buscar realidades. Hay realidades diferentes entre Barcelona y nosotros y ustedes las pueden marcar. Ahora el fútbol es 11 contra 11 y está bien, nosotros no hemos ganado todavía en casa. Viene Barcelona y es difícil, ahora no imposible. Intentaremos hacer lo que intentamos hacer siempre para tratar de conseguir lo que todavía no hemos conseguido, sea Barcelona, sea quien sea. Siempre con los recaudos que tiene cada rival y sobre todo este rival que está preparado para pelear la Champions, aparte del torneo local. Y nuestra realidad es otra. Ahora en nuestra realidad trataremos de ser fuertes, de dar batallas con nuestras armas, con nuestros jugadores, con las capacidades buenas que tienen los nuestros, corrigiendo cosas y nada, 11 contra 11".

Con la duda de Kike Salas en defensa

Esa buena noticia no influirá, eso sí, en el once de Matías Almeyda, que cada vez va teniendo más claro que hay piezas inamovibles del mismo y que si están a disposición deben saltar de inicio siempre.

En portería no tendrá dudas y Odysseas Vlachodimos, héroe destacado de la victoria en Vallecas, estará bajo palos. Le ha ganado por completo el puesto a Orjan Nyland, y parece difícil que presente batalla.

Una de las dudas puede estar en el carril diestro. Juanlu no salió al Napoli y ve cómo Carmona se ha hecho con el mando en el lateral diestro y contra el Barcelona podría llegar la reválida para el de Montequinto, aunque quitar ahora mismo al visueño del once se antoja improbable. Hay quien ha rumoreado sobre una posible llamada de Luis de la Fuente que finalmente no ha llegado.

Otra de las incógnitas, o de las alternativas, en la zaga es la entrada de Kike Salas por Fábio Cardoso. El canterano está ya a disposición de Almeyda, ha entrenado en las últimas sesiones con normalidad y podría arrebatarle el lugar al luso, que debutó en Vallecas. En la izquierda no hay dudas y estará Suazo.

Si la defensa plantea varias posibilidades, más cerradas están las entradas de nuevo jugadores a la medular, con Batista Mendy y Lucien Agoumé como fijos en el doble pivote. Los dos franceses son fijos y es difícil que Djibril Sow sustituya a alguno.

Akor Adams, Isaac Romero o Alexis Sánchez: uno tendrá que quedarse fuera

Donde puede haber variaciones, además de en defensa, es en la delantera. Matías Almeyda cuenta con Rubén Vargas, indiscutible al ser el jugador de más calidad, y con Isaac Romero, Akor Adams y Alexis Sánchez. El chileno de Tocopilla jugó en el Barcelona y para él puede ser una cita especial medirse a los azulgranas, como opciones puede tener el nigeriano tras dar la victoria con su gol contra el Rayo Vallecano o Isaac Romero que viene convenciendo más a 'El Pelado' en las últimas jornadas.

Por si fuera poco también están Adnan Januzaj y Chidera Ejuke entre las opciones, aunque parecen el quinto y sexto en discordia para los tres que ha de alinear toda vez que un verdadero titular como Alfon González está lesionado. Dos nueves con el lebrijano acostado a un lado o el chileno con el canterano o el africano en punta son las posibilidades que maneja Almeyda. Sobre el belga dijo el técnico argentino que ya está a disposición: "Sufrió un pequeño movimiento en uno de sus tobillos y ya está prácticamente a disposición. Sí, sí, él emocionalmente está muy bien, con mucha confianza. Me gusta cuando los jugadores quieren estar, les doy un valor especial. Así que mañana definiremos todas estas situaciones", terminó el técnico del Sevilla FC.

Vía: El Correo de Andalucía