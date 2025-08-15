Alineación probable del Sevilla contra el Athletic: las inscripciones condicionan el primer once de Almeyda en Liga

Quedan algo más de 48 horas para que el Sevilla Fútbol Club salte a San Mamés para dar el pistoletazo de salida a LaLiga EA Sports contra el Athletic Club y en estos momentos el primer once probable del campeonato de Matías Almeyda depende de ventas e inscripciones y es difícil de pronosticar.

Frente al conjunto blanquirrojo estarán los de Ernesto Valverde, que sólo vencieron a la Ponferradina su primer amistoso de pretemporada para caer en los seis restantes. Ello, según el técnico argentino, no ha de ser visto como algo negativo y se ha referido al Athletic con respeto y hablando de ellos como un gran equipo: "Es difícil que hable mucho de los rivales porque soy muy respetuoso, aunque a todos les quiero ganar. Tienen un gran entrenador y un sistema de juego adaptado y entrenado, han hecho grandes partidos de pretemporada y tienen grandísimos jugadores. Nosotros también tenemos grandísimos jugadores con un entrenador nuevo en LaLiga y con ganas. Vamos respetando los puntos fuertes que tiene este equipo e intentando identificar los puntos débiles. Hay cosas buenas y malas y hay que sacar ventaja de las buenas. Todos arrancamos con la misma ilusión, pensando que nos vaya bien, es un gran rival y con buenos jugadores".

Juanlu, la primera duda de la defensa

En portería, a pesar de la llegada y presentación de Odysseas Vlachodimos, todavía no está inscrito y Orjan Nyland, siendo el único guardameta con ficha, se hace con el puesto con total seguridad salvo giro inesperado hasta el comienzo de la partida.

Donde sí tendrá Almeyda dudas es en la derecha, puesto que de momento sigue Juanlu Sánchez y no ha salido aún al Napoli, pero puede que la entidad partenopea prefiera no arriesgar con el estado del quinteño e indique que sea mejor que su futurible no participe para que la negociación siga adelante. También Juanlu podría pedir jugar antes de salir para despedirse, o bien, puede seguir como hasta ahora en un eterno tira y afloja y quedarse el canterano a las órdenes del de Azul: "Mañana doy la lista de los jugadores que van a viajar y me gusta que lo sepan ellos primeros. Juanlu está entrenando con sus compañeros y mientras esté acá yo lo entreno de la misma manera que a los demás", afirmaba el argentino.

Si está disponible, la lógica invita a pensar a que será de la partida siendo uno de los 15 inscritos, formando Marcao con Kike Salas en el eje de la zaga y Adrià Pedrosa partiendo en el perfil zurdo. El catalán acaba de recuperarse y ya ha dejado claro el técnico sevillista que quizás no esté para 90 minutos.

Los tres mediocentros inscritos pueden ser titulares

Lucien Agoumé, el capitán Nemanja Gudelj y Djibril Sow son hasta la fecha los tres jugadores de la medular que poseen ficha del primer equipo tras las salidas de Saúl Ñíguez y Sambi Lokonga al no renovar sus cesiones. Mientras el Sevilla vende activos para poder reforzar la zona, los tres serán los encargados de sujetarla y todos ellos pueden compartir hueco en el medio en San Mamés de inicio.

Tres puestos para cinco candidatos

A la espera de alguna venta que permita nuevas inscripciones como la de Akor Adams, el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda cuenta con un único delantero centro, Isaac Romero, que salvo mayúscula sorpresa será la referencia ofensiva contra el Athletic.

A sus costados debe aparecer, casi por descontado en el diestro, Dodi Lukebakio. El belga es el jugador más diferencial en el ataque sevillista y ya el curso pasado fue el máximo artillero y el hombre más destacado. Mientras siga en la plantilla, es titular indiscutible.

Chidera Ejuke y Stanis Idumbo se han recuperado al igual que Pedrosa, pero como el lateral, ninguno está para 90 minutos: "Ya ingresaron al grupo, están a disposición. No están para 90 minutos pero están".

Además de los dos extremos está Peque, cuya adaptación a LaLiga tras llegar de Segunda desde el Racing no fue la esperada y se diluyó por momentos. Tampoco le ha dado excesivo cariño Almeyda en la pretemporada, pero viendo el estado físico de Ejuke e Idumbo que no llega al 100%, debería partir de titular.

A falta de una última toma de contacto el sábado y de posibles ventas que permitan nuevas inscripciones, esta podría ser la alineación probable del Sevilla Fútbol Club: Nyland; Juanlu, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Peque e Isaac Romero.