Alexis Sánchez llega a Sevilla para firmar por una temporada

En Nervión no tienen tiempo que perder y Cordón le espera un día largo de trabajo. Tras la salida de Lukebakio al Benfica, el Sevilla FC espera concretar varias salidas y varios fichajes a lo largo del día. Uno de ellos es Alexis Sánchez que acaba de aterrizar en Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar por el club blanquirrojo.

El delantero chileno, de 36 años, firmará por un año tras alcanzar un acuerdo con el conjunto de Nervión. Llega como agente libre procedente del Udinese y viene a suplir la baja de Lukebakio. Su polivalencia en ataque ha hecho que se convirtiese en una oferta apetecible en las últimas horas. Puede jugar tanto en banda como en punta, tal y como ha ido demostrando en sus anteriores equipos como el FC Barcelona o el Inter de Milán.

Las negociaciones comenzaron en la noche de este lunes, tal y como avanzó Diario As y Zona Mixta, y así lo pudo contrastar El Correo de Andalucía. Los agentes de Alexis Sánchez guardan muy buena relación con el equipo de Cordón por lo que las negociaciones han ido muy rápida en cuestión de horas.

Trayectoria en los últimos años

El "Niño Maravilla" llegó a sus mejores momentos deportivos en el FC Barcelona anotando 47 goles en 141 encuentros y regalando 35 asistencias. Unos datos que le hizo llamar la atención de muchos clubes europeos. Su periplo por equipos de la talla del Arsenal, Manchester United o Inter de Milán ha dejado más de 100 goles en las arcas.

En Udinese no tuvo la misma suerte tras sufrir lesiones con problemas musculares y no llegó a anotar ningún tanto en la Serie A. Ahora, tendrá otra oportunidad en Nervión para volver a vislumbrar en Europa con el que le conoció toda Europa como el "Niño Maravilla".