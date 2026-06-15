Alba López de Figueredo, experta en gestión deportiva: "Ramos, Beckham o Piqué aportan lo que ningún fondo puede comprar: credibilidad real"

Sergio Ramos mantiene su empeño, junto al holding estadounidense Five Eleven Capital, para ingresar en el accionariado del Sevilla FC, el club donde se formó, en una operación que ronda los 400 millones de euros. No es un caso aislado. Vinícius Júnior adquirió junto a un grupo de inversores cerca del 80% del FC Alverca portugués, y Thibaut Courtois se sumó al accionariado del Le Mans FC a través de la plataforma NxtPlay Capital. El fútbol ha cambiado de modelo. Y Alba López de Figueredo, Brand Business Manager de Unisport Management School, lo explica con precisión.

La respuesta, según López de Figueredo, tiene que ver con algo que el dinero no puede comprar directamente. "Un club tiene historia, tiene afición, tiene una identidad que la gente siente como propia", explica. "Si los aficionados perciben que detrás de una operación únicamente hay dinero, lo rechazan".

Por eso los fondos buscan un puente. "El exfutbolista no es la fachada de la operación, es quien le da una credibilidad más real". Aporta conocimiento del mundo del fútbol desde dentro, relaciones de confianza con agentes y jugadores, y una conexión con la afición que ninguna consultora puede replicar. En el caso del Sevilla, esa ecuación se vuelve aún más determinante. "No es un club cualquiera", recuerda la experta. "Es una institución con una trayectoria europea muy consolidada, una cantera de referencia y una afición que siempre se ha mostrado muy exigente".

De icono a operador real

El caso David Beckham con el Inter Miami es el ejemplo que López de Figueredo cita sin dudar. "Además de dinero, su presencia convirtió ese proyecto en un fenómeno mediático global antes incluso de que el equipo jugara un partido", señala. "Eso no lo consigue ninguna consultora ni ningún departamento de marketing. Es capital de marca puro".

Pero más allá de la imagen, lo que la experta valora es el conocimiento vivido. "Ramos, Piqué o Beckham saben lo que es un vestuario de alta presión. Saben cómo se construye un equipo ganador, cómo se gestiona una crisis en el momento más complicado". Y añade algo que a menudo se subestima: la red de contactos. "Sus relaciones con agentes, técnicos y federaciones son vínculos de confianza personal que un fondo financiero tardaría décadas en construir".

Con todo, López de Figueredo no idealiza el perfil. "He visto perfiles con un talento enorme tropezar cuando dan el salto a roles directivos porque nunca tuvieron las herramientas para gestionarlo". Ahí, dice, es donde cobra importancia la formación específica en gestión deportiva.

Un cambio estructural, no una moda

¿Por qué ahora? La experta identifica tres razones. La primera es económica: los futbolistas de élite acumulan patrimonios potentes durante su carrera y buscan vehículos de inversión en el sector que mejor conocen. La segunda es cultural. "Piqué con la Kings League demostró que un exfutbolista puede crear un producto deportivo desde cero, con visión propia, y generar un impacto mediático enorme. Eso abrió los ojos a toda una generación". La tercera tiene que ver con la preparación: "Cada vez más jugadores hacen MBAs, programas de gestión, se rodean de expertos en derecho deportivo. Dejan de ser figuras decorativas para convertirse en operadores reales". Su conclusión es clara: "Lo veo como un cambio estructural, no una moda pasajera".

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El Sevilla atraviesa un momento bisagra, con su futuro institucional en juego y una deuda pesada. Pero para un inversor que mira a medio plazo, López de Figueredo ve en el club andaluz una combinación de activos difícil de encontrar junta. Seis UEFA Europa League como aval de marca internacional. Una cantera que genera talento propio y reduce costes. Un estadio propio con recorrido por explotar en términos de hospitalidad y experiencia de aficionado. "Y LaLiga sigue siendo una de las ligas más valoradas del mundo", recuerda. "Entrar en ella a través de un club con el potencial del Sevilla, en un momento en que su valoración puede estar por debajo de su valor real, es una oportunidad que pocos inversores van a dejar escapar".