Agustín Martínez, abogado: "Sergio Ramos tiene una firma vinculante con una penalización de 500.000 más daños y perjuicios"

Sergio Ramos defendió en su comparecencia que su grupo inversor había modificado la oferta para comprar el Sevilla por "recomendación de LaLiga y de nuestros asesores", elevando la ampliación de capital de 80 a 120 millones de euros. "No lo digo yo, lo dice LaLiga", insistió el camero, justificando así la reducción del dinero destinado a la compra de acciones.

Sin embargo, fuentes de LaLiga negaron rotundamente haber recomendado esa cifra, limitándose a confirmar una consulta realizada en marzo por Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, sobre una ampliación de 80 millones. "No hemos recomendado nada a nadie", recalcaron, atribuyendo la cifra de 120 millones a las pérdidas que penalizan en el Fair Play financiero.

Los accionistas rompen la negociación y acusan a Ramos

El lunes 1 de junio estalló la tormenta. Los accionistas mayoritarios del Sevilla publicaron un comunicado horas antes de la rueda de prensa de Ramos, acusándolo de divulgar información "dañina para la reputación de la entidad" y de cometer una "infracción brutal" de los acuerdos de confidencialidad. Incluso confirmaron haber enviado una notificación formal reclamando el pago de la cláusula penal de 500.000 más daños y perjuicios y advirtiendo de posibles acciones legales.

La nota, firmada de manera inédita por Del Nido Benavente, Carrión, Alés, Guijarro y Castro, evidenció una tregua interna en la histórica guerra accionarial. Para los vendedores, el cambio de condiciones a cinco días del cierre del plazo fue una estrategia "maquinada" desde el principio.

La rueda de prensa: Ramos se defiende y pide ayuda al sevillismo

Pasadas las 17:00, Ramos compareció en un hotel de Sevilla. Aseguró haber presentado "dos planteamientos" y reiteró que el cambio obedecía a recomendaciones externas. También lanzó un mensaje directo a los dirigentes: "No estamos robando, os estamos pidiendo que nos ayudéis a reflotar al Sevilla".

Sobre la sorprendente unión de Del Nido con el resto de familias, ironizó afirmando que se sentiría "feliz si esto sirve para unir a otros que antes no estaban tan enlazados".

Pese a dejar abierta la puerta a retomar el diálogo, el clima era ya irrecuperable.

Sergio Ramos, exfutbolista y empresario, comparece ante los medios para explicar el estado de la compra del Sevilla Fútbol Club por parte de los accionistas mayoritarios en el estadio del Hotel Eurostars Torre Sevilla el 1 de junio de 2026, en Sevilla, España. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La letra pequeña: una operación mucho más ventajosa para el comprador

Documentación interna revela que las diferencias no eran de cinco millones, como afirmó Ramos, sino estructurales.

La nueva propuesta reducía la inversión total a 222-262 millones, frente a los 376,3 millones pactados inicialmente. Aun así, el inversor obtenía el control del 60%-67% del capital social, con capacidad para futuras ampliaciones dilutivas.

Además:

La valoración del club caía a 285 millones , un 35% menos que la acordada.

, un que la acordada. El pago a los accionistas pasaba de 296 millones a entre 87 y 121 millones , sin fecha definida.

a entre , sin fecha definida. El precio por acción bajaba un 10% y solo se compraba una parte mínima del paquete inicial.

y solo se compraba una parte mínima del paquete inicial. La ampliación de capital de 120 millones sería “estéril” para el Fair Play, pues a partir de 60 millones no tendría efecto.

El acuerdo inicial, firmado en mayo, contemplaba la venta del 85% del club y una ampliación de 80 millones que situaba al comprador en el 95%-99% del capital.

El nuevo inversor mexicano y un segundo pago que no aparece en la oferta formal

A cinco días del fin del periodo de exclusividad, desapareció Five Eleven Capital y Ramos llegó con un nuevo inversor mexicano, nuevos interlocutores y nuevos abogados. La propuesta incluía un préstamo participativo de 120 millones convertible en acciones, pero el supuesto segundo pago mencionado por Ramos no figuraba en la oferta formal.

Para los accionistas, la operación diluía su participación del 85% inicial al 49,3%, dejándolos con un 28%-34% del club y sin pactos de gobernabilidad ni opciones de venta futuras.

Un futuro incierto y un sevillismo exhausto

Aunque Ramos aseguró seguir "tendiendo el brazo" y advirtió de que el Sevilla podría estar cerca de una "quiebra técnica", los accionistas no contemplan volver a negociar salvo que se retome el acuerdo original. La desconfianza es total.

El 30 de junio se perfila como una fecha crítica para un club con pérdidas acumuladas, sin margen para inscribir jugadores y con una afición que ya no sabe a quién creer.

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En palabras de Del Nido Benavente, citadas por muchos sevillistas en estas horas de angustia: "A los sevillistas que sean creyentes, les recomiendo rezar tres veces al día".