La afición estalla contra un Sevilla al borde del descenso y batido en derrotas

La afición del Sevilla no ha aguantado más el desempeño de su equipo y así se lo hizo saber en su salida del Ciutat de València tras perder (2-0) ante el Levante, donde esperaron a los jugadores para reprocharles su actuación en los últimos partidos.

"Dad la cara" y "eres muy malo" son algunos de los gritos que profirió un grupo de los aficionados desplazados al ver a los jugadores subir al autobús en su salida del estadio, a la vez que simplemente hicieron caso omiso a los aficionados y sus reproches.

La reacción de los jugadores fue repetitiva y parecía ser la misma desde casi cualquier punto de vista tras finalizado el partido: uno por uno, separados y en silencio. Así se les vio salir del estadio, subir al autobús y tras llegar al Aeropuerto de Sevilla.

Al borde del descenso

A falta de tan solo seis jornadas para el final de temporada en LaLiga, el Sevilla suma 34 puntos en la posición 17 de la clasificación, librando la zona de descenso por tan solo un punto y el fondo de la tabla por seis unidades.

El panorama de cara a la recta final de la temporada tampoco luce prometedor, pues los blanquirrojos enfrentarán en cuatro de sus últimos seis partidos a equipos actualmente entre los ocho mejores clasificados del campeonato: Real Sociedad (8º), Villarreal (3º), Real Madrid (2º) y Celta de Vigo (7º)

La gestión de Luis García Plaza como técnico del Sevilla no ha logrado llevarlos a una zona de mayor tranquilidad y su continuidad para la siguiente temporada ya se pone en duda independientemente del resultado final de la campaña.

Más penas que glorias

Los problemas del Sevilla trascienden más allá de esta temporada y su gestión desde el banquillo. García Plaza es el noveno entrenador del club en los últimos seis años, en los cuales se han encontrado con más derrotas que victorias en el campeonato español independientemente del entrenador al mando.

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Desde la temporada 2022/23, el Sevilla acumula 65 derrotas -- contrastando con apenas 42 victorias y 39 empates -- , siendo el equipo que más juegos ha perdido en la primera división en este periodo de tiempo.