Acuerdo cerrado entre Sergio Ramos y el Sevilla: 450 millones por la compra del club

El futuro institucional del Sevilla puede estar cerca de vivir un giro histórico. 'AS' avanza que Sergio Ramos y el grupo inversor Five Eleven Capital han alcanzado un acuerdo con los principales accionistas de la entidad para avanzar en la compra del club hispalense, una operación que lleva meses gestándose y que ahora entra en su fase definitiva.

Las negociaciones se aceleraron en las últimas horas después de una larga reunión celebrada en Sevilla entre el excentral internacional, acompañado por su hermano René Ramos y su equipo jurídico, y varios de los accionistas de referencia de la entidad. Entre los presentes estuvieron representantes de las familias Castro, Carrión y otros grandes paquetes accionariales que controlan buena parte del capital del club.

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De acuerdo con la información del medio citado, el entendimiento entre las partes ya es total en lo referente a la valoración del club, a los plazos y garantías de pago y a la estructura de la operación. La cifra global rondaría los 450 millones de euros, incluyendo tanto la adquisición accionarial como la deuda acumulada por el Sevilla.

La operación también contempla una futura ampliación de capital que podría situarse entre los 80 y los 100 millones de euros. El objetivo sería aliviar la delicada situación económica del Sevilla y recuperar margen salarial para reconstruir la plantilla deportiva tras varias temporadas marcadas por la inestabilidad institucional y financiera.

Sergio Ramos es optimista con la compra del Sevilla FC. / Rocío Ruz - Europa Press

Otro de los pasos imprescindibles será la autorización del Consejo Superior de Deportes, ya que la normativa obliga a supervisar cualquier adquisición que supere el 25% del capital de una Sociedad Anónima Deportiva, un trámite que "busca garantizar la idoneidad del inversor y la estabilidad del club”.

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Mientras tanto, la incertidumbre sigue rodeando al club en pleno cierre de temporada. El Sevilla continúa peleando por asegurar la permanencia en Primera División, un escenario que también influiría en las condiciones económicas finales de la operación, ya que parte de los pagos variarían dependiendo de la categoría en la que compita el equipo el próximo curso.