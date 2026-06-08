Yeremi Pino sobre Gavi: "¿Qué aporta? Muchas patadas"

La selección española afronta en México el último tramo de preparación antes de medirse a Perú en un amistoso que servirá para afinar automatismos y consolidar sensaciones.

En ese contexto, Yéremi Pino compareció ante los medios para valorar el momento del equipo y responder a las cuestiones que han marcado la actualidad de la concentración.

El jugador del Villarreal se mostró relajado, cercano y con un discurso que reforzó la cohesión interna del grupo, especialmente después del revuelo generado por el pisotón de Gavi a Rodri en el entrenamiento del día anterior, una acción que encendió las alarmas pero que finalmente quedó en un susto.

El guiño irónico sobre Gavi y un elogio rotundo

Preguntado por lo que aporta Gavi a la selección, Pino arrancó con humor: "Muchas patadas", dijo entre risas, en referencia al incidente con Rodri. Pero enseguida viró hacia un tono más serio para subrayar la importancia del centrocampista en el equipo.

"La garra, el compañerismo y la alegría que transmite. Es un jugador que contagia energía a todos los compañeros y aporta mucho al grupo. Dentro del campo siempre lo da todo, se deja la piel en cada acción. Gavi es alma", afirmó con contundencia.

Yéremy bromea sobre Gavi: "Nos aporta muchas patadas" / Perform

Sus palabras no solo sirvieron para cerrar cualquier polémica, sino también para reforzar la imagen de un vestuario unido y consciente del valor emocional que jugadores como Gavi aportan al colectivo.

Un vestuario que respira unión y carácter

Pino amplió su reflexión sobre el ambiente interno, destacando que la fuerza del equipo reside en su identidad compartida: "La garra, el compañerismo y la alegría. Tenemos jugadores que aportan muchísimo al grupo y eso le da vida al vestuario. Dentro del campo, somos un equipo en el que todos se dejan la piel".

El extremo insistió en que esa mezcla de intensidad y buen ambiente es uno de los pilares del rendimiento del equipo, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

La etiqueta de favoritos, asumida con naturalidad

Cuestionado sobre si la selección se siente favorita, Pino no rehuyó la responsabilidad: "Esa etiqueta es normal. Hemos hecho méritos para tenerla y la llevamos con orgullo. No sentimos presión negativa; al contrario, nos ayuda a competir mejor. Creo que tenemos argumentos para estar ahí".

El jugador defendió que el equipo ha demostrado nivel y regularidad suficientes como para aceptar ese rol sin complejos.

Su rol en el equipo: compromiso absoluto

Sobre sus opciones de ser titular, Pino se mostró prudente y respetuoso con las decisiones técnicas: "Eso lo tendrá que decidir el míster. Confía en mí y estaré preparado para lo que él decida. Ahí estaré, listo para lo que venga".

El extremo dejó claro que su prioridad es sumar, juegue desde el inicio o desde el banquillo, y que su compromiso con la selección es total.