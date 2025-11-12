Xavier Sala i Martín, exdirectivo del Barça: "Los antibarcelonistas quieren que Lamine juegue con España y se lesione"

El martes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que Lamine Yamal había sido desconvocado de la Selección Española y que no jugará los partidos ante Georgia y Turquía.

En el comunicado, la Federación explicó que el jugador azulgrana se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar las molestias que arrastra en el pubis, y que dicha intervención no fue comunicada previamente al cuerpo médico de la Selección.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia. Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días", señala el comunicado.

Tras conocerse la noticia, Xavier Sala i Martín, economista y exdirectivo del Barça, cargó duramente contra la RFEF: "¿Pero esta gente que coj*** se ha creído? La Federación expresa su malestar porque Lamine ha hecho un tratamiento para reducir sus molestias? La Federación se tendría que alegrar que se cure. ¿O es que el objetivo de la Federación es lesionar expresamente a los jugadores del Barça y se enfada cuando el club azulgrana no se deja?".

El extesorero culé tiene claro que las terapias de los jugadores del Barcelona las deciden los médicos y los propios futbolistas del club. "Los médicos de la Federación no pintan nada en la decisión", aseguró.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer ... que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana". Però aquesta gent què… — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) November 11, 2025

Sala i Martín también criticó la actitud de algunos comentaristas deportivos: "Los tertulianos antibarcelonistas critican a Lamine y al Barça porque lo que realmente quieren es que Lamine juegue con España y se lesione. Porque ellos entienden como nadie que la Selección Española es una máquina de triturar y lesionar a jugadores del Barça y que el seleccionador no tiene ninguna intención de evitar lesiones. Él forma parte de la trituradora".

El economista aplaudió la postura del Barça: "Que haya decidido plantarse y proteger al jugador es una gran noticia. Y a los tertulianos, seleccionadores y otros seguidores del Madrid, basta decirles una cosa: ¡que os den por el saco!".

Por su parte, el periodista Tomás Roncero escribió en la red social X (antes Twitter) que la RFEF tenía toda la razón para enfadarse y que "no todo vale". Sala i Martín no tardó en responderle: "Courtois y Valverde no han ido a sus selecciones por problemas médicos aunque ambos jugaron este fin de semana y ambos jugarán el siguiente partido. ¿No todo vale para ellos también o eso solo vale para putear al barça?".