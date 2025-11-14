Willy Sagnol aprieta las tuercas a Georgia

Georgia está virtualmente eliminada del Mundial, pero su seleccionador no quiere ver ni un atisbo de relajación en sus pupilos. Por ello, Willy Sagnol insistió mucho en "la ambición y la actitud que debemos tener para este partido, tenemos que ser positivos, pese al rival que tenemos enfrente".

Sagnol recalcó que "vamos a seguir luchando, a pesar de la clasificación y que nos medimos al actual campeón de Europa y uno de los mejores equipos de Europa. Tenemos que estar unidos y ofrecer una buena sensación ante nuestros aficionados. En España perdimos por 2-0, aunque podía haber sido un resultado todavía peor".

El técnico mandó un mensaje a sus seguidores: "Necesitamos su ayuda y apoyo, estos nos ayudará a tener más energía para atacar y defender mejor".

Sagnol considera que "la historia puede ser una motivación, la calidad es evidente, pero vamos a intentar lograr una victoria que nos daría mucho prestigio y podemos abrir una nueva era". El seleccionador espera que "sus jugadores se esfuercen y trabajen para tener una buena química con la afición, hay momentos buenos, otros malos y debemos saber convivir con ambos como buen matrimonio".

En Georgia existe preocupación de no llenar el estadio ya que a 24 horas de empezar el partido aún no se han vendido todo cuando habitualmente el lleno está asegurado en el Boris Paichadze.

El francés considera que "necesitamos tiempo después del impacto de la Eurocopa del 2024, ahora contamos con varios jugadores lesionados, pero ello no hará que tengamos una peor mentalidad". Sagnol sabe de la dificultad de superar a una España que no ha encajado ningún gol, si bien aseguró que "vamos a jugar hacia arriba, buscando la portería contraria".