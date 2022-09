Vuelve el 'Morata y diez más"

El regreso del delantero colchonero al once es una de las pocas certezas que se vislumbran en los planes de Luis Enrique para el partido decisivo en Braga Los laterales (Carvajal y Gayà) también podrían cambiar con respecto a Zaragoza

No jugó en Zaragoza, pero esta noche será titular. Álvaro Morata, uno de esos jugadores que siempre concitan el interés de la afición, en lo bueno y en lo malo, está llamado a encabezar hoy la línea de ataque de la selección española en el partido que decidirá el líder del grupo 2 de la Liga A de la Nations League: Portugal y España buscan un puesto en la final a cuatro del torneo.

Pese a reconocer que España firmó una primera parte imprecisa el pasado sábado, Luis Enrique no revolucionará su once inicial. No desveló el entrenador sus planes para la delantera, pero aclaró que “independientemente de quién juegue, la orden es la misma, aunque es obvio que cada uno tiene sus características”.

“No es lo mismo un jugador que otro”, matizó el seleccionador, “Morata es más para ir al espacio, aguantar el balón y dar continuidad, es un buen rematador; Marco es más para asociarse, Borja Iglesias es referencia como Morata… pero no tengo que cambiar el mensaje en función de quién juegue porque la idea es la misma”.

En defensa, eso sí, Luis Enrique podría renovar los laterales, dando entrada a Carvajal por la derecha, en lugar de Azpilicueta. Por la izquierda, Gayà tiene opciones pese a que Alba viene de marcar ante Suiza. Rodri, que está cuajando una buena temporada en el City, también tiene números de ser titular. En el centro del campo, faltará por ver si Luis Enrique decide dar un respiro a Busquets y apostar por el mediocentro del City.

También Koke tiene posibilidades de volver al equipo: Gavi y Pedri fueron los interiores ante Suiza. El canario, que no jugó el partido completo, podría ser el sacrificado, pero es uno de los imprescindibles en los planes de Lucho.