La vuelta de la final de la Nations League se jugará en el Metropolitano

La final de la UEFA Women's Nations League se disputará, en este nuevo formato, a doble partido. El segundo y definitivo, la vuelta, se disputará en el estadio Metropolitano de Madrid.

Como hiciera en La Cartuja en 2024, España luchará por volver a levantar un título en su casa, ante su público, alentada por sus aficionados. El estadio, propiedad del Atlético de Madrid y con capacidad para más de 70.000 espectadores, ha sido el elegido para albergar este trascendental y decisivo partido que se disputará el martes 2 de diciembre.

La selección ha llegado a disputar esta final tras pasar como primera en su grupo por delante de Inglaterra, Portugal y Bélgica y tras imponerse a Suecia en las semifinales disputadas también a doble partido. La goleada en La Rosaleda y la victoria en Gotemburgo dieron el billete definitivo al combinado de Sonia Bermúdez para disputar su segunda final consecutiva de la UEFA Women's Nations League