Vilda pasa al ataque: "Se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano"

El seleccionador femenino español defendió con vehemencisa su labor y criticó la actitud de las quince jugadoras 'díscolas' "Desde aquí reto a que salga cualquier jugadora a la que yo he entrenado a decir que no ha recibido un trato exquisito"

Jorge Vilda, seleccionador femenino español, compareció este viernes ante la prensa tras hacer pública la 'novedosa' lista de jugadoras convocadas para el próximo parón de selecciones, donde la Roja se medirá a Suecia y Estados Unidos en dos amistosos de preparación para el Mundial del próximo verano. El técnico madrileño, gran protagonista de la polémica provocada por la renuncia de quince jugadoras a ser convocadas por motivos de salud hasta que la situación no se reconduzca, pasó al ataque y defendió con vehemencia su labor al frente del combinado español.

Vilda pronunció un breve discurso antes de atender las preguntas de los periodistas. "Quiero agradecer el apoyo de todos los técnicos de las seleccionadores de las categorías masculinas y a mi staff, así como también los mensajes de apoyo que he recibido estos días, más allá de familia, amigos, compañeros y gente que no conozco por la calle. También quiero decir que no deseo a nadie lo que estoy pasando estos días", arrancó.

El seleccionador español aseguró que "lo primero que quiero comentar es que por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras, en sus intervenciones y en los comunicados, se han podido deslizar ciertas dudas a que hay algo extradeportivo. Quiero hacer un llamamiento a todas las jugadoras que he entrenado en mi carrera a que si hay algo que no haya sido un trato exquisito, desde aquí reto a que si no ha sido así, salgan a hablar para decir que no han recibido un trato exquisito. Creo que se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano. Con la verdad y la valentía se llega lejos y por esto estoy aquí".

DIÁLOGO

Vilda dejó claro que "solo hemos trabajado con honestidad y nos hemos dejado la piel con el fútbol femenino. Falta de diálogo seguro que habrá habido, pero no por nuestra parte. Pido máximo respeto para las jugadoras que no están entre las quince que han enviado el correo. Que no haya presiones. Que no hagan ver que las jugadoras que no van a venir están haciendo lo correcto".

El seleccionador español considera que "vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que puede haber y sé que las que vendrán el lunes estarán al cien por cien y tienen ilusión por ir al Mundial". Dejó claro que "en ningún momento me he planteado dimitir. Llevo mucho tiempo trabajando por esto. Lo que viene de abajo es estupendo y lo que había también. Sé que lo podemos volver a conseguir".

La solución, apuntó, "son las 23 futbolistas que están convocadas, afrontar los partidos que vienen. Cuatro fechas y un Mundial".

JALEO

Vilda acusó a las quince jugadoras 'díscolas' de haber "montado este jaleo, que no es bueno para nadie, por intereses. No sirve para nada y es un ridículo mundial cuando podíamos ser y sentirnos orgullosos de nuestra selección. A nivel personal viene después esa campaña de desprestigio y de ataques permanentes, porque lo que más me duele es que haya estropeado lo que teníamos. Mi solución es esta lista. Jugadoras que estén al cien por cien con esta selección".

También se quejó de que "no sabemos ni lo que quieren las jugadoras, me hubiese gustado que hubiesen salido a hablar con claridad. Que me hubiesen hablado a mí y no habríamos llegado a este punto. Soy alguien dialogante y siempre estoy abierto". Y añadió que "me gustaría que a la cara dijeran cual es el desacuerdo y cuál es la decisión que las ha llevado a quedarse fuera por decisión propia".

El seleccionador español reiteró que "lo que dijimos es que las jugadores deben reflexionar y admitir su error, como he hecho yo". Y afirmó que "si no valoras lo que supone estar aquí, vestir esta camiseta y representar a tu país, no mereces venir".