Vilda: "Las jugadoras me mantearon y luego pasó lo que pasó"

El exseleccionador español femenino, Jorge Vilda, dio una entrevista al diario MARCA donde recordó su época en La Roja y su salida algo turbulenta del combinado nacional. El actual entrenador de Marruecos fue el seleccionador que consiguió la primera estrella de campeones del mundo en el fútbol femenino español.

"Estoy muy agradecido a la vida porque el otro seleccionador campeón del mundo es don Vicente del Bosque. Le conozco desde la época en el Real Madrid con 15-17 años, y siempre me ayudó. En la Federación se interesaba por nuestro trabajo en el femenino. ¡Se conocía a todas las jugadoras! Lo que más aprendí de él es que, siendo campeón del mundo y una referencia mundial, quería seguir aprendiendo. Nos preguntaba de todo. Los entrenadores sabemos la dificultad que tiene ganar un Mundial. De hecho, solo hemos ganado uno en fútbol femenino. Cada uno es libre de valorar mi trabajo. Yo sé lo que nos costó a mí, a todo el equipo y a las jugadoras", reconoció en la entrevista.

El entrenador madrileño recordó lo mal que lo pasó su familia durante todo ese proceso: "Nunca me ha gustado victimizarme. Y quizá pequé de eso. Nunca me gustó decir que si estaba sufriendo mucho, que si tal... Pero sí, por mi familia sí padecí. Ellos lo pasaron muy mal y es lo que más daño me ha hecho de todo este proceso. Pero, después de un proceso judicial largo, salí inocente y se demostró que yo estaba muy lejos de lo que me querían atribuir. Fui absuelto y terminó aquello tan desagradable. Y ya siento alivio. Es un capítulo cerrado definitivamente".

Luis Rubiales y Jorge Vilda / sport.es

Tras su salida de la selección española, empezó a dirigir a Marruecos, con la que espera ganar el próximo torneo continental: "Le tengo mucho que agradecer. Era un momento duro. Confiaron en mí como persona, lo primero, y luego me dieron las llaves del fútbol femenino de Marruecos, como profesional. Yo soy muy español, amo mi país, pero solo tengo buenas palabras para Marruecos. Estamos orgullosos porque lo que pasó tras el Mundial no debe eclipsar lo mucho que se trabajó y ganó hasta llegar a Sídney Las jugadoras me mantearon tras el éxito. Es una imagen que no olvidaré nunca, y era el momento que culminaba algo por lo que habíamos luchado tanto tiempo. Todo el mundo era feliz. Tocamos el cielo... y luego pasó lo que pasó".

Aunque está lejos de España, sigue de cerca la evolución del fútbol femenino en España y no cree que se esté mejorando como antes: "Creo que la inercia del buen trabajo que se hizo en el pasado se está aprovechando ahora. Los que empezamos esto, pues yo, por ejemplo, estuve 17 años en el femenino de la Selección, cuando era un solar y no había nada; luchamos por mejorar condiciones, mejorar la Liga, mejorar y ayudar todo en un proyecto global. Luchamos por las condiciones económicas de las jugadoras, en mejorar su situación, viajes, hoteles; profesionalizamos los staff en la absoluta y en todas las categorías inferiores. Pensábamos que podía ser un barco ganador y terminó siendo un 'trasatlántico' difícil de parar. En mi opinión, ahora mismo, el femenino es un departamento más aislado que en nuestra época, que lo teníamos muy metido en toda la estructura federativa. Ahora es más autónomo".

Una de las grandes polémicas que tuvo como entrenador de la selección española fue obligar a las jugadoras a dejar las puertas abiertas en las concentraciones, algo que volvió a aclarar en la entrevista: "Es un tema del que se ha hablado mucho, pero seguramente nunca se ha llegado a explicar o a entender bien. Las normas y la disciplina en las concentraciones siempre han estado ahí, tanto en equipos masculinos como en femeninos. El descanso es un pilar fundamental en el fútbol profesional. Y el tema de garantizar el descanso no fue un invento mío, como se ha dado a entender. Era una norma que yo heredé cuando entré en la Federación, y simplemente consistía en dar las buenas noches a las jugadoras y ver que todo el mundo respetaba ese descanso. Luego vivimos un proceso de profesionalización en la Selección femenina y de las jugadoras Y cuando ya conseguimos todas las mejoras en tantos ámbitos y la Selección ya se había profesionalizado por completo, esta norma ya no tenía sentido y acabamos con ella en 2017. Es decir, seis años antes de conquistar el Mundial. Esa es la explicación de todo este tema. Todo lo demás han sido informaciones y opiniones para intentar desprestigiar nuestro trabajo, pero lejos de la realidad", finalizó.