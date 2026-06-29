Víctor Muñoz, la gran incógnita de España antes de volar a Los Ángeles

La selección española ha vuelto a ejercitarse este lunes 29 de junio en Chattanooga, en las instalaciones de la Baylor School. Ha sido una de sus últimas sesiones en su actual base antes de poner rumbo a Los Ángeles, donde disputará este jueves a las 21:00 h el partido de dieciseisavos de final del Mundial ante Austria.

El entrenamiento ha estado condicionado tanto por el calor —con temperaturas superiores a los 30 grados— como por el estado físico de varios jugadores, en una jornada marcada por las cargas individualizadas y las ausencias dentro del grupo, en gran parte consecuencia del duro partido ante Uruguay.

El choque frente a los charrúas, extremadamente exigente en lo físico y con un nivel de contacto muy alto, ha dejado secuelas importantes en la plantilla. De aquel encuentro proceden varias de las molestias actuales que han obligado al cuerpo técnico a gestionar esfuerzos al límite a pocos días de una eliminatoria sin margen de error.

Nico Williams y Yeremy Pino, bajas

La ausencia más significativa ha sido la de Nico Williams, que no ha aparecido en ningún momento sobre el terreno de juego. El extremo continúa al margen del grupo tras sufrir un golpe en el aductor durante el partido ante Uruguay, y su presencia ante Austria está prácticamente descartada.

Tampoco ha trabajado con el grupo Yeremy Pino, que arrastra un esguince acromioclavicular en el hombro tras una mala caída en ese mismo duelo ante Uruguay. El atacante sí ha estado visible en la sesión, pero realizando únicamente trabajo de recuperación, pedaleando en la bicicleta estática.

Víctor Muñoz y Laporte, las notas positivas

El foco del día ha estado en Víctor Muñoz, que sí ha entrenado con el resto de sus compañeros en el inicio de la sesión. El extremo, que también arrastra molestias musculares, ha iniciado el trabajo con el grupo, aunque su participación ha sido parcial y no ha completado todo el bloque de trabajo abierto a los medios, quedándose solo en la primera parte del entrenamiento. Su posible presencia ante Austria sería clave para la selección ante el vacío en los extremos.

Por otra parte, la mejor noticia ha sido la reincorporación de Aymeric Laporte, titular indiscutible hasta ahora. El central ha trabajado con normalidad junto al grupo tras haberse quedado en el gimnasio en la sesión anterior para gestionar cargas.

Con este escenario, España afronta su traslado a Los Ángeles con varias incógnitas en cuanto al estado físico, especialmente en los costados del ataque. El objetivo es claro: llegar en las mejores condiciones posibles a un partido sin margen de error, en el que la intensidad de Austria obligará a la selección a dar un salto de nivel si no quiere quedarse fuera en la primera eliminatoria.