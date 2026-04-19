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Vicky López y Mapi León dejan muy buenas sensaciones en la Roja

Las dos jugadoras del FC Barcelona fueron elogiadas por Sonia Bermúdez al final de la goleada frente a Ucrania

Vicky López celebra el gol con el que España redondeó su victoria por 5-0 ante Ucrania

Vicky López celebra el gol con el que España redondeó su victoria por 5-0 ante Ucrania / rafa alcaide / EFE

Jordi Gil

Jordi Gil

España cumplió con su cometido frente a Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial del 2027 en Brasil. La selección femenina se impuso por 5-0, por lo que mantiene un gol average general alto en el mano a mano que mantiene con Inglaterra para asegurar la primera clasificación directa hacia la Copa del Mundo. Las jugadoras del FC Barcelona volvieron a tener un papel determinante y en esta ocasión brillaron especialmente Mapi León y Vicky López.

Mapi fue la única que repitió en defensa respecto al partido en Inglaterra y lo hizo a un muy buen nivel. La seleccionadora, Sonia Bermúdez habló sobre la zaguera del Barça y recalcó que es una futbolista diferencial. “Es una jugadora que desde atrás en el perfil izquierdo filtra balones en jugadas en las que hay mucha presión. Ve pases donde otras no ven. Luego corrige bien en velocidad. Es fuerte en duelos y tiene un buen pie para las acciones a balón parado. Es muy completa. Creo que ha hecho un gran partido".

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Por su parte, Vicky López marcó el gol que cerró el marcador al salir tras el descanso y Bermúdez analizó que “habíamos detectado que emparejaban a sus dos pivotes con Alexia y Mariona y podíamos utilizar ese espacio por detrás con Vicky entre líneas para llegar al área. Con sus controles a la espalda y poder girar a la última línea hemos estado algo más fluida".

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