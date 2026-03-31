Vergonzoso cántico en el RCDE Stadium durante el partido entre España y Egipto: "Musulmán el que no bote"

Lo que debía ser una noche de celebración del fútbol en el RCDE Stadium quedó manchada este martes por un episodio verdaderamente lamentable. Durante el partido amistoso entre España y Egipto, disputado en el estadio de Cornellà-El Prat, se escucharon desde la grada gritos de "Musulmán el que no bote", un cántico de claro carácter islamófobo y xenófobo que no tiene cabida en ningún estadio de fútbol del mundo, y menos aún en un recinto que acogía a una selección nacional visitante de un país de mayoría musulmana.

El incidente se produjo en pleno encuentro, en la primera mitad, ante miles de espectadores y con las cámaras de televisión retransmitiendo el partido a todo el país. Una vergüenza mayúscula que no hace sino dañar la imagen del fútbol español en un momento delicado a nivel internacional, con el Mundial 2030 a la vuelta de la esquina.

Un estadio lleno que merecía otra noche

El RCDE Stadium registró un lleno absoluto para el España-Egipto, con prácticamente todas las localidades agotadas. Miles de aficionados se acercaron hasta Cornellà para disfrutar de una noche especial, el único precedente entre ambas selecciones databa del 3 de junio de 2006, en el estadio Martínez Valero de Elche. La mayoría apoyó a La Roja, pero una minoría, decidió utilizar el fútbol como altavoz para el odio.

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El cántico, que juega con la famosa dinámica del "el que no bote es..." adaptándola de forma deliberada para señalar y humillar a los seguidores egipcios presentes en el estadio, jugadores y aficionados, es una expresión de odio religioso y discriminación de la que podrían dar cuenta las autoridades.