Dónde ver la rúa y la celebración del Mundial de España gratis por TV, online y en directo

España sale a las calles para celebrar el Mundial 2026. 16 años después de la última gesta mundialista, el país vuelve a estar en lo más alto del fútbol mundial tras proclamarse campeona en Estados Unidos, Canadá y México. Un nuevo capítulo histórico para el combinado nacional, que vuelve a coronarse campeón del mundo y consolida otra generación inolvidable.

La celebración del título tendrá lugar este lunes 20 de julio en Madrid, donde la expedición ya ha aterrizado este mediodía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras desplazarse a un hotel para descansar y preparar los festejos, los jugadores cumplirán con las tradicionales recepciones institucionales en el Palacio de la Zarzuela, junto al rey Felipe VI, y en el Palacio de la Moncloa, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La visita a la Casa Real se ha retrasado hasta las 17.30 horas, una hora más tarde de lo inicialmente previsto, por lo que el resto del programa también podría sufrir modificaciones.

La fiesta en el entorno de Cibeles comenzará, en principio, a partir de las 18.00 horas, con música, animación y distintos espectáculos para los aficionados. Una hora después, sobre las 19.00, los campeones del mundo iniciarán el recorrido en autobús descubierto por las calles de la capital. La ruta será similar a la que siguió la selección tras conquistar la Eurocopa y permitirá a los jugadores compartir el trofeo con las decenas de miles de seguidores que se espera que salgan a recibirlos.

Recorrido de la rúa / RFEF

La llegada al escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones está prevista alrededor de las 21.00 horas, momento en el que comenzará el acto central de la celebración en la plaza de Cibeles. Según la información facilitada por la RFEF, el itinerario arrancará en el Palacio de la Zarzuela y continuará por la A-6 hasta Moncloa, punto de inicio de la rúa, para seguir por Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova en sentido contrario, Goya, Serrano, plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán antes de alcanzar el destino final.

¿Dónde ver la rúa España tras ganar el Mundial 2026 hoy por TV y online?

En España, la celebración de la selección española en Madrid podrá verse en directo por TVE y en streaming a través de RTVE Play. También se podrá seguir la última hora de la llegada de los jugadores, la rúa por las calles de la capital y la fiesta final en Cibeles mediante la retransmisión de RNE y el minuto a minuto de RTVE Noticias. Los festejos están previstos a partir de las 20:00 horas de este lunes.

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