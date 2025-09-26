Dónde ver el Mundial Sub-20 gratis por TV: horarios y debut de España

El Mundial Sub-20 arranca este sábado 27 de septiembre con la selección española buscando su segunda estrella. El torneo, que se disputa en Chile hasta el 19 de octubre, cuenta con 24 selecciones participantes, que tratarán de heredar la corona que le pertenece a Uruguay, vigente campeona en 2023 y que no ha logrado clasificarse para la cita de este 2025.

El Real Madrid, con cinco jugadores, es el club que más piezas aporta en la lista de convocados del combinado nacional, que contará también con Andrés Cuenca como único representante del Barça y con jugadores del Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Málaga, Deportivo, Racing de Santander, Mallorca y Udinese.

La cita en el país andino supondrá la vuelta de España a esta competición después de 12 años de ausencia (2013), en busca de la segunda estrella, después de la conseguida en la edición de 1999.

España debutará en el Mundial ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y, en ese mismo escenario, se medirá a México y a Brasil para cerrar la fase de grupos.

¿Dónde ver el Mundial Sub-20 por TV y online en España?

En España, el Mundial Sub-20 de fútbol 2025 se podrá seguir por TV y online a través de RTVE, en su canal de televisión Teledeporte y en su plataforma online RTVE Play, que emitirán de forma gratuita todos los partidos de la selección española y otros de la fase de grupos.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada uno de los días de competición del Mundial Sub-20 con los partidos de la selección española, además de las declaraciones de los protagonistas.

Debut y horarios de España

Marruecos-España: Primera jornada de la fase de grupos. Domingo 28 de septiembre, a las 22:00 horas.

Primera jornada de la fase de grupos. Domingo 28 de septiembre, a las 22:00 horas. España-México: Segunda jornada de la fase de grupos. Miércoles 1 de octubre, a las 22:00 horas.

Segunda jornada de la fase de grupos. Miércoles 1 de octubre, a las 22:00 horas. España-Brasil: Tercera jornada de la fase de grupos. Sábado 4 de octubre, a las 22:00 horas.

Otros partidos por TV