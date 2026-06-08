Dónde ver el España - Perú amistoso para el Mundial 2026 hoy gratis por TV, online y en directo

España y Perú se dan cita en Puebla (México) la madrugada de hoy lunes a martes a las 04:00 horas (CEST) para disputar un nuevo partido amistoso de preparación para el Mundial 2026. Después de una primera prueba con balines contra Irak en Riazor, se espera que Luis de la Fuente opte por un once más reconocible contra Perú para acabar de preparar la puesta a punto de cara a la Copa del Mundo.

La imagen mostrada en el primer partido de preparación para el Mundial no fue la mejor. El seleccionador nacional alineó a muchos jugadores que no formarán parte de sus esquemas habituales en Estados Unidos, México y Canadá, algo que privó a los aficionados en Riazor de disfrutar el mejor fútbol de la campeona de Europa.

Ferran Torres marcó un gran en el amistoso de La Coruña / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ahora, a falta de pocas horas para el inicio del Mundial, se espera que Luis de la Fuente deje ver sus cartas antes del debut contra Cabo Verde. No podrá contar con Víctor Muñoz, Nico Williams y Lamine, todos lesionados, pero espera poder recuperar a los disponibles antes del primer partido.

¿Dónde ver el España - Perú gratis por TV y online?

El partido entre España y Perú, amistoso de preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, se podrá ver en directo en televisión a través de La1. Además, se podrá seguir por internet a mediante su plataforma digital RTVE Play.

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