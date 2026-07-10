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Dónde ver el España - Bélgica del Mundial 2026 gratis en directo: canales, TV y opciones en abierto en La1 y RTVE

A qué hora juega la selección española hoy contra Bélgica y en qué canal de TV ver en abierto la fase de grupos del Mundial 2026 desde España

Lamine Yamal, protagonista con España

Lamine Yamal, protagonista con España / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

España se da cita con Bélgica este viernes 10 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, para disputar los cuartos de final del Mundial 2026. A un paso de las segundas semifinales mundialistas de su historia, el combinado español debe hacer bueno su condición de favorita para superar a un conjunto belga que ha demostrado ser un rival más que competitivo durante toda la Copa del Mundo.

Luis de la Fuente pondrá toda la carne en el asador para seguir adelante en el sueño español de conquistar la segunda estrella. Todavía sin demasiadas certezas en cuanto al juego, pero con un espíritu combativo y cohesionado que le permite competir en todos los partidos, el equipo español aspira a dominar el centro del campo y recuperar sensaciones, algo indispensable si quiere afrontar con garantías la fase más decisiva del Mundial.

Mikel Oyarzabal dedicándole su primer gol contra Austria a su futuro hijo

Mikel Oyarzabal dedicándole su primer gol contra Austria a su futuro hijo / Archivo

No lo tendrá fácil, pues Bélgica si bien no tiene la misma calidad en todas sus filas como en otros Mundiales, sí ha demostrado que puede competirle a cualquiera. Su remontada contra Senegal, cuando los belgas parecían abocados a la eliminación, es una buena muestra de la competitividad de un conjunto que lidera Kevin De Bruyne desde el centro del campo.

El vencedor de la eliminatoria entre ambos se medirá a Francia en la primera semifinal de la Copa del Mundo, la antesala a la final del 19 de julio.

¿Dónde ver el España - Bélgica de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España Bélgica de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el tercer partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.

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