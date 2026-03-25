Descuento para los socios del Espanyol en las entradas del España-Egipto

El regreso de la Selección Española a Barcelona está a la vuelta de la esquina. Los de Luis de la Fuente aprovecharon la cancelación de la Finalíssima para fijar dos amistosos ante Serbia y Egipto. El primero de ellos tendrá lugar este mismo viernes, mientras que el regreso de la Roja a Barcelona se producirá el martes 31 de marzo.

El RCDE Stadium acogerá el España-Egipto en el segundo encuentro de este parón internacional del mes de marzo, un encuentro para el que ya se han puesto a la venta las primeras entradas. Desde este mismo miércoles a las 17:00 horas, los socios del RCD Espanyol ya pueden adquirir en exclusiva sus localidades en la venta anticipada.

"Las entradas estarán a la venta online a partir de este miércoles a las 17h (venta exclusiva para los socios del RCD Espanyol) con un descuento del 40% para los socios/as del club blanquiazul (del 25 de marzo a las 17.00h al 26 de marzo a las 17.00h, o hasta agotar existencias)", explica la entidad catalana en un comunicado.

Los aficionados blanquiazules, que pueden adquirir hasta 4 entradas por carnet con descuento en la preventa, disponen de un descuento del 40% en los tickets, cuyo precio oscila desde los 15 euros en el Gol Superior hasta los 200 euros en la zona Executive Club del estadio de Cornellà-El Prat, consolidado ya como un escenario de referencia para grandes eventos deportivos con el Mundial 2030 en el horizonte, siendo una de las sedes españolas.

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Precios de las entradas (con gastos incluidos) Tribuna Presidencial Inf. Central: 60€

Tribuna Presidencial Inf. Lateral: 50€

Tribuna Presidencial Sup. Central: 55€

Tribuna Presidencial Sup. Lateral: 40€

Tribuna Inferior Central: 45€

Tribuna Inferior Lateral: 30€

Tribuna Superior Central: 40€

Tribuna Superior Lateral: 25€

Gol Inferior: 25€

Gol Superior: 15€ Zonas Hospitality (15% de descuento para los socios en preventa): Executive Club: 200€

Corporate Tribuna: 150€

Corporate Cornellà: 120€

Corporate Prat: 120€ Entradas disponibles para personas con movilidad reducida (PMR): PMR Tribuna Presidencial: 50€

PMR Tribuna: 30€

PMR Gol Prat/Cornellà: 25€

Por otro costado, el público general podrá comprar entradas también con un 40% de descuento a partir de este mismo jueves a las 17:00 horas y hasta el viernes día 27. Posteriormente, en caso de no haberse agotado las localidades, del 27 al 29 de marzo se podrán comprar entradas con un 20% de descuento.