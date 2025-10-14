La varita de Pedri no descansa

Pedri saltó al terreno de juego con una sonrisa. Como si España no se jugara la clasificación para el Mundial de 2026. Como si el barcelonismo no estuviera delante de la televisión con el corazón en un puño, preocupado por la plaga de bajas agravada en un parón que empezó con el lío por la convocatoria de Lamine Yamal a pesar de sus problemas en el pubis, continuó con la lesión de Dani Olmo y la sobrecarga de Ferran Torres y siguió con una nueva víctima del virus FIFA, Robert Lewandowski.

En el segundo partido de la ventana internacional, Luis de la Fuente concedió descanso a Pau Cubarsí, el otro futbolista culé que tenía a su disposición, pero no al canario. Pedri, que venía de disputar 74 minutos y brillar contra Georgia, fue titular ante Bulgaria. Y volvió demostrar que, ahora mismo, es el mejor centrocampista del mundo sin discusión. El tinerfeño, ajeno a todo el 'ruido' alrededor del apretadísimo calendario, el cuidado de la salud de los futbolistas y del debate sobre la deriva del fútbol moderno, con cada vez más competiciones oficiales y menos descanso, se dedicó a lo que sabe hacer: 'bailar' sobre el césped.

El Estadio José Zorrilla fue testigo de una nueva noche mágica de Pedri. El de Tegueste ya ha entrado en ese selecto grupo de futbolistas que convierte en un día más en la oficina el que, para el resto de 'humanos', sería el mejor partido de su carrera profesional. Mejoró cada balón que tocó en un encuentro con amplia superioridad de la 'Roja'. Hasta el 67', minuto en el que fue sustituido por Pablo Barrios, no se cansó de habilitar a sus compañeros y generar ocasiones de peligro.

El gol que abrió el marcador, de hecho, nació en sus botas. No pudo apuntarse el primer tanto de la noche por centímetros, pues se topó con el travesaño tras una gran jugada individual y una mágica vaselina para superar a Vutsov, pero no dejó de situar a varios jugadores españoles en posiciones inmejorables hasta que Le Normand aprovechó uno de sus 'regalos' para asistir a Merino en la diana inaugural.

Acabó el encuentro con tres pases claves en los 101 envíos precisos (96 de ellos en campo rival) que efectuó. Y generó una gran cantidad de oportunidades manifiestas de gol. El canario, que se quedó fuera del top-10 del Balón de Oro, ha completado dos actuaciones brillantes con España para dar continuidad a su gran estado de forma. La "varita" de Pedri, tal como la definió Luis Enrique, no descansa. Y lleva en volandas al Barça de Flick y a la selección española.