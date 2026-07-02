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MUNDIAL 2026

Unai Simón rompe el récord histórico de imbatibilidad en los Mundiales

El guardameta de la selección española supera los 517 minutos sin encajar de Walter Zenga y se convierte en el portero con la mayor racha de imbatibilidad de la historia de la Copa del Mundo

Jordi Gil, desde Los Ángeles: España tiñe de rojo el estadio antes del gran partido

Jordi Gil, desde Los Ángeles: España tiñe de rojo el estadio antes del gran partido

Jordi Gil

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

Unai Simón ha entrado en la historia del fútbol mundial. El portero de la selección española ha batido este jueves el récord absoluto de imbatibilidad en los Mundiales tras superar los 517 minutos sin encajar un gol que había establecido el italiano Walter Zenga en Italia 1990, una marca que permanecía intacta desde hace 36 años.

El guardameta del Athletic Club ha alcanzado el registro en el minuto 89 del partido de dieciseisavos de final frente a Austria, culminando una racha que comenzó en el Mundial de Catar 2022 y que lo convierte en el portero con más minutos consecutivos sin recibir un tanto en la historia de la competición.

Unai Simon of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. AFP7 15/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Unai Simon en la previa a un encuentro del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un muro histórico

La imbatibilidad de Unai Simón arrancó tras el gol de Japón en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022. Desde entonces, el internacional español no ha vuelto a recoger el balón de su portería en tiempo reglamentario.

La histórica racha se ha construido a lo largo de cuatro años y dos Mundiales: los últimos 39 minutos del encuentro frente a Japón, los 120 minutos completos de la eliminatoria ante Marruecos —sin contar la tanda de penaltis, que no computa para esta estadística—, las tres porterías a cero de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Cabo Verde (0-0), Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), y los 90 minutos de la goleada por 3-0 frente a Austria, donde ha superado el histórico registro de Walter Zenga.

La solidez defensiva de España no solo ha permitido a Unai batir el récord mundial, sino que también ha llevado a la selección a completar por primera vez en su historia una fase de grupos de un Mundial sin encajar un solo gol y a mantener la portería a cero también en los dieciseisavos de final.

Desde que asumió el cargo de seleccionador, Luis de la Fuente ha depositado toda su confianza en Unai, convirtiéndolo en un fijo bajo palos y en uno de los líderes del vestuario. El guardameta ha respondido con actuaciones decisivas y ahora suma a su trayectoria un registro que parecía inalcanzable desde el Mundial de Italia 1990.

Iker Casillas despeja el disparo de Arjen Robben en una imagen de archivo

Iker Casillas parando un mano a mano a Robben en la final del Mundial 2010 / EFE

Primero cayó el récord de Casillas

Antes de convertirse en el portero con la mayor racha de imbatibilidad de la historia de los Mundiales, Unai Simón ya había superado otro registro histórico durante el mismo encuentro ante Austria. En el minuto 48 dejó atrás el récord español de imbatibilidad en los Mundiales, que pertenecía a Iker Casillas con 476 minutos consecutivos sin encajar.

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El propio Casillas ya había dado su bendición días antes: "Los récords están para batirlos. Ojalá lo consiga, aunque yo prefiero que encaje un gol y que España llegue a la final". Ahora, Unai Simón no solo ha reescrito la historia de la selección española, sino también la de los Mundiales, convirtiéndose en el portero con la mayor racha de imbatibilidad que ha conocido la Copa del Mundo.

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