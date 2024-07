Unai Simón: "No soy fascista"

El guardameta titular de la selección española, Unai Simón, ha cerrado la polémica que generaron sus declaraciones en la rueda de prensa del 17 de junio, cuando se le cuestionó por las palabras de Mbappé, que rechazó los extremos en política y pidió a la juventud que acudiera a votar. Unai Simón no entró a valorarlas y aseguró que "soy jugador de fútbol y de lo único que debería hablar es de temas deportivos. Los temas políticos hay que dejarlos a otras personas o entidades".

Este domingo, en una entrevista que ha concedido a Radio Nacional de España, Unai Simón ha puntualizado lo que dijo días atrás para que no hubiera interpretaciones erróneas. "Al final es lo que conllevan las entrevistas o cuando te expones a los medios. Tu tienes una opinión sobre ciertos temas y lo que dije en rueda de prensa sobre la política creo que se malinterpretó un poco porque yo en ningún momento quiso contradecir a Mbappé y la gente me catalogó de fascista, yo tampoco soy fascista, pero mucha gente lo interpretó de esa manera. No era mi intención".

Unai Simón, guardameta de la selección española de fútbol / RNE

El guardameta del Athletico agregó que "muchas veces, cuando te expones en una entrevista y no explicas estos temas tan meditados con determinación o siendo detallado, se pueden malinterpretar. Pero al final son opiniones", comentó.

El 'riesgo' de hablar en público

Para Unai Simón, "cuando hablas en público hay que ser consciente de lo que dices. Yo doy mi opinión y a la gente le puede gustar más o le puede gustar menos. Yo vivo bastante tranquilo en este sentido porque que me critiquen aunque se hable de mí por estas cosas no me molesta tanto como lo que se pueda hablar de mí en el campo, que yo creo que es de lo que se debería hablar".

En cualquier caso, tiene muy claro que "estas cosas pasan, pero vivo muy tranquilo. Creo que es normal cuando te expones ante los medios y por eso muchas veces intento evitarlos porque una mala comprensión de lo que he intentado explicar puede generar debate con mucha polémica y creo que no es el momento de generarlos, pero no me afecta porque yo lo que trato es de jugar al fútbol y nada más", sentenció.